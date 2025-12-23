SPOR

Galatasaray'a 3 müjde birden! O isimler geri dönüyor

Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Kupası nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Galatasaray’a Süper Kupa öncesi peş peşe müjdeli haberler geldi. Eren Elmalı’nın cezasının sona ermesi, Uğurcan Çakır’ın kaleye dönmeye hazırlanması ve Singo’nun kulübeye yakın olması sarı-kırmızılılarda yüzleri güldürdü. İşte detaylar...

Galatasaray'a 3 müjde birden! O isimler geri dönüyor
Berker İşleyen
Sakatlıklar, cezalar ve Afrika Kupası nedeniyle kadro sıkıntısı yaşayan Galatasaray’a peş peşe sevindirici haberler geliyor.

2025 yılını Kasımpaşa galibiyetiyle Süper Lig lideri olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026’ya 5 Ocak’ta Trabzonspor ile oynayacağı Süper Kupa mücadelesiyle merhaba diyecek. Bu kritik karşılaşma öncesinde eksik oyunculardan gelen olumlu gelişmeler teknik heyetin yüzünü güldürdü.

EREN'İN CEZASI BİTİYOR

Bahis soruşturması kapsamında PFDK’dan 45 gün hak mahrumiyeti cezası alan Eren Elmalı’nın cezası 25 Aralık itibarıyla sona eriyor. Bu gelişmeyle birlikte Eren’in Süper Kupa maçında kadroda yer alması, en azından kulübede bulunması bekleniyor.

UĞURCAN KALEYE

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan kaleci Uğurcan Çakır da geri dönüşe hazırlanıyor. Ağrıları büyük ölçüde azalan deneyimli file bekçisinin, Trabzonspor karşısında kaleyi devralmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SINGO KULÜBEDE

Galatasaray’da bir diğer umut veren gelişme ise Singo cephesinde yaşanıyor. Saha çalışmalarına başlayan 24 yaşındaki savunmacı henüz tam anlamıyla riske edilmeyecek olsa da, Süper Kupa maçında kulübede yer alma ihtimali oldukça yüksek.

