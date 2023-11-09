SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi
  4. Ahmet Çakar'dan Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre için sürpriz yorum!

Ahmet Çakar'dan Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre için sürpriz yorum!

09.11.2023 07:55 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 mağlup olduğu maçın ardından karşılaşmanın hakemi Antonio Nobre'ye büyük tepki vardı. Verdiği tartışmalı kararla sosyal medyanın gündemine oturan Antonio Nobre için Ahmet Çakar'dan sürpriz bir yorum geldi.

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetti. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Martins ve Paulo Bras yaptı. Karşılaşmayı Bayern Münih, 2-1 kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 80 ve 86'ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 90+3'üncü dakikada Cedric Bakambu'dan geldi. Bu sonucun ardından Bayern Münih, 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Galatasaray ise 2'nci mağlubiyetini alarak 4 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

MAÇIN HAKEMİNE TEPKİ

654c0969470a9b1f8c37edc8

Karşılaşmada birçok tartışmalı karar veren maçın hakemi Antonio Nobre'ye Galatasaray taraftarından büyük tepki vardı. Maçın ardından yorumlarda bulunan Ahmet Çakar'ın sözleri sarı-kırmızılıları kızdırdı.

"ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ"

Verdiği tartışmaları kararlara rağmen Ahmet Çakar'dan tam not alan Nobre'ye tepkiler bu sözlerin ardından daha da arttı. Çakar, "Maçın hakemini kutluyorum. Çok iyi maç yönetti." ifadelerini kullandı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray hakkında itiraflarda bulundu!Galatasaray hakkında itiraflarda bulundu!
''Sen bir mumya parçasısın''''Sen bir mumya parçasısın''
Okan Buruk'tan maçın hakemine ağır küfürler!Okan Buruk'tan maçın hakemine ağır küfürler!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar bayern munich galatasaray antonio maçı hakemi maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Konforlu ve işlevsel! Samsonite çantalarda 1500 TL'ye varan indirim

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Otuz yıl boyunca her gün sigara içti! Organlarını bağışlamak istemişti ama...

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Su şişesini ve leğenini yanına alıp apartmanın önünde banyo yaptı

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

Airfryer arayanlara A kalite bir öneri: Cosori airfryer indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.