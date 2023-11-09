Ahmet Çakar'dan Bayern Münih maçının hakemi Antonio Nobre için sürpriz yorum!

A Grubu'nda yer alan Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih ile karşılaştı. Allianz Arena'da oynanan mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetti. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Martins ve Paulo Bras yaptı. Karşılaşmayı Bayern Münih, 2-1 kazandı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 80 ve 86'ncı dakikalarda Harry Kane kaydetti. Galatasaray'ın tek sayısı ise 90+3'üncü dakikada Cedric Bakambu'dan geldi. Bu sonucun ardından Bayern Münih, 12 puanla gruptan çıkmayı garantilerken, Galatasaray ise 2'nci mağlubiyetini alarak 4 puanla 3'üncü sıraya geriledi.

MAÇIN HAKEMİNE TEPKİ

Karşılaşmada birçok tartışmalı karar veren maçın hakemi Antonio Nobre'ye Galatasaray taraftarından büyük tepki vardı. Maçın ardından yorumlarda bulunan Ahmet Çakar'ın sözleri sarı-kırmızılıları kızdırdı.

"ÇOK İYİ MAÇ YÖNETTİ"

Verdiği tartışmaları kararlara rağmen Ahmet Çakar'dan tam not alan Nobre'ye tepkiler bu sözlerin ardından daha da arttı. Çakar, "Maçın hakemini kutluyorum. Çok iyi maç yönetti." ifadelerini kullandı.





