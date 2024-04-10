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Ahmet Çakar'dan bomba iddia! ''Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
10.04.2024 10:18
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Ahmet Çakar'dan Türk futbolunu sarsacak bir açıklama daha geldi. Çakar, “Çok yakında FIFA Türkiye liglerine operasyon yapacak. Sonrasında tutuklamalar olacak.” ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan bomba iddia! ''Türk futboluna operasyon yapılacak, tutuklamalar olacak''

Türk futbolunda yaşandığı iddia edilen 'bahis şikesi' konusuna değinen Ahmet Çakar, FIFA'nın bu durumdan haberdar olduğunu söyledi.

"OPERASYON YAPACAKLAR"

FIFA'nın çok yakın zamanda Türk liglerine operasyon yapacağını söyleyen Ahmet Çakar, tutuklamaların da olacağını iddia etti.

"İŞİN İÇİNDE HAKEMLER DE VAR"

İşin içinde hakemlerin de olduğunu söyleyen Ahmet Çakar, "Murat Sancak bunu zaten belgeleriyle açıkladı. Küçük kasabalarda oynanan maçlarda hakemleri birileri tutuyor veya o maça atıyor. En az 5 sarı kart isteyip, beraberlik talebinde bulunuyorlar. Bu yaklaşık 30 kat para kazandırıyor. Büyük bir çete söz konusu." açıklamasını yaptı.

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