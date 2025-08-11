SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'

Süper Lig'de sezon Gaziantep FK-Galatasaray mücadelesi ile başlarken Sarı-Kırmızılılar mücadeleyi 3-0 kazanarak lige 3 puanlı bir başlangıç yapmıştı. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ı ve mücadeleyi değerlendiren Ahmet Çakar Süper Lig için çok konuşulacak bir tahminde bulundu. İşte o sözler...

Ahmet Çakar'dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! 'Etek giyerim...'
Berker İşleyen

Süper Lig'de yeni sezona bıraktığı yerden devam eden Galatasaray, ilk hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup ederek lige 3 puanla başladı.

Sarı-Kırmızılılar yaptığı transferlerle ses getirmeyi başarırken bu sezon da kupaya uzanarak üst üste 4. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürmek istiyor.

Galatasaray için birçok yorumcu ve kanaat önderi şampiyonluk tahmininde bulunurken bunlarda biri de Eski hakem ve Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar oldu. Çakar Süper Lig'de yeni başlayan sezonda şampiyon olacak takımı şimdiden açıkladı ve çok konuşulacak iddialarda bulundu.

"15 PUAN FARK ATAR"

Ahmet Çakar dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! Etek giyerim... 1

Galatasaray'ın bu sezon şampiyon olacağını söyleyen Ahmet Çakar "Galatasaray, en yakın rakibine 15 puan fark atar. 40 yıldır bu futbol sektörünün içerisindeyiz hiç bu kadar açık ara sezona favori giren bir takım görmedik."

OKAN BURUK YORUMU

Ahmet Çakar dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! Etek giyerim... 2

"Eğer Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalamazsa Okan Buruk tartışılır. Zaten geçmiş Avrupa sonuçları Fatih Terim'in Avrupa'da elde ettiği başarıları elde edemeyeceğini gösterdi."

"YEDEKLER BİLE DİREKT OYNAR"

Ahmet Çakar dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! Etek giyerim... 3

Galatasaray'ın yedekleri bile Fenerbahçe'de direkt oynar Beşiktaş'ta zaten havada oynarlar. Böyle giderse Galatasaray burayı Almanya Bundesliga'ya getirir.

"ETEK GİYERİM..."

Ahmet Çakar dan canlı yayında şampiyonluk için inanılmaz tahmin! Etek giyerim... 4

  • Dakika 5... Feyenoord 1-0 öne geçerse tribünler Ali Koç istifa diye bağıracaklar. Fenerbahçe'nin 4 transferini topla Sane ve Osimhen'in sol bacağının baş parmağı etmez. 30 milyon Fenerbahçeli'nin 1 tanesi bile takımının ve kadrosunun Galatasaray'ın önünde olduğunu söyleyemez. Söylesin etek giyerim.

    Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Okan Buruk'tan Osimhen için karar! Karagümrük maçında...Okan Buruk'tan Osimhen için karar! Karagümrük maçında...
G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Ahmet Çakar Şampiyonluk beşiktaş fenerbahçe galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

Çevirmeye takılınca 6 şişe su içti ama nafile! "Şimdi mahvoldum"

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

3600 ek gösterge için tarih verdi 'Rahatlıkla söyleyebilirim...'

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

G.Saray'dan gece yarısı 'KAP'! Transfer resmen açıklandı...

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Mourinho'nun artık sabrı taştı! Yönetime rest... Ortalık karıştı

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Suudi ekibi Neom Barış Alper için resmi teklif yaptı! Şok cevap...

Galatasaray'ın da listesinde olan kaleci Lille yolunda...

Galatasaray'ın da listesinde olan kaleci Lille yolunda...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.