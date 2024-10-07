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Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası gizli kamera iddiası! Yer yerinden oynayacak... 'Fatih Terim'i istiyorlar'

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 08:03
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Süper Lig'de Alanyaspor'u tek golle geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk için çok konuşulacak bir ortaya atıldı. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar'ın iddiasına göre yayıncı kuruluş Buruk'un yanına gizli kamera ve mikrofon yerleştirirken Galatasaray'ın başına Fatih Terim'in geçmesini istiyor. İşte detaylar...

Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası gizli kamera iddiası! Yer yerinden oynayacak... 'Fatih Terim'i istiyorlar'

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Alanyaspor mücadelesinin ardından ünlü yorumcu Ahme Çakar, Beyaz TV'de çok konuşulacak iddialar ortaya attı.

'GİZLİ MİKROFON VE KAMERA...'

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Yayıncı kuruluş ekranlarına Okan Buruk'un sesinin sürekli olarak net bir şekilde gelmesi büyük tartışma konusu olurken, Çakar bu durumla ilgili olarak yayıncı kuruluşun Sarı kırmızılı teknik adama yakın bir yere bilerek gizli kamera ve mikrofonların yerleştirildiğini öne sürdü.

"FATİH TERİM'İN GELMESİNİ İSTİYORLAR"

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Ayrıca Ahmet Çakar "Yayıncı kuruluş, siz neden Okan Buruk'un yanına mikrofon koyuyorsunuz? Fatih Terim'in Galatasaray'a en çok gelmesini isteyen yayıncı kuruluştur." ifadelerini kullandı.

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