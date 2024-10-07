Ahmet Çakar'dan Galatasaray-Alanyaspor maçı sonrası gizli kamera iddiası! Yer yerinden oynayacak... 'Fatih Terim'i istiyorlar'

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanan Alanyaspor mücadelesinin ardından ünlü yorumcu Ahme Çakar, Beyaz TV'de çok konuşulacak iddialar ortaya attı.
Yayıncı kuruluş ekranlarına Okan Buruk'un sesinin sürekli olarak net bir şekilde gelmesi büyük tartışma konusu olurken, Çakar bu durumla ilgili olarak yayıncı kuruluşun Sarı kırmızılı teknik adama yakın bir yere bilerek gizli kamera ve mikrofonların yerleştirildiğini öne sürdü.
Ayrıca Ahmet Çakar "Yayıncı kuruluş, siz neden Okan Buruk'un yanına mikrofon koyuyorsunuz? Fatih Terim'in Galatasaray'a en çok gelmesini isteyen yayıncı kuruluştur." ifadelerini kullandı.