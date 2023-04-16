Ahmet Çakar'dan İrfan Can Kahveci'nin penaltı pozisyonu için ağır eleştiri! 'Çok ayıp, utanç verici bir karar!'

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.

Konuk ekip Ankaragücü, 81. dakikada ALi Sowe ile 1-0 öne geçti. Kadıköy'de şok bir golle geriye düşen Fenerbahçe, tüm hatlarıyla rakip kaleye yüklenmeye başladı.

Sarı - lacivertlilerin 87. dakikada gelişen atağında İrfan Can Kahveci, Hanousek'in müdahalesi sornasında ceza sahası içerisinde yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Ankaragücü takımının itirazları geçerli olmadı ve penaltı kararı değişmedi.

Topun başına geçen Enner Valencia, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve skora 1-1'lik eşitliği getirdi.

Ardından galibiyet için yüklenen Fenerbahçe, 90+6. dakikada Miguel Crespo'nun golüyle sahadan 2-1'lik skorla üstün ayrıldı.

AHMET ÇAKAR YORUMLADI

Spor yorumcusu Ahmet Çakar, Beyaz Futbol programında Hanousek ile İrfan Can Kahveci arasında yaşanan pozisyonu değerlendirdi.

"ÇOK AYIP, UTANÇ VERİCİ"

"Bak Atilla Karaoğlan ve VAR hakemi. Verdiğiniz penaltıya bir bakın ve utanın. Yazık ki çok yazık. Böyle uyduruk bir penaltı ile maçı kaybeden Ankaragücü'nün üzüntüsünü paylaşıyorum." diyen Çakar, "Bugün İrfan Can'a verilen penaltı utanç verici bir karardır Türk hakemliği için. İrfan Can'ın yaptığı çok ayıp!" ifadelerini kullandı.

