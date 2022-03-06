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Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe paylaşımı! ''Allah belasını versin''

06.03.2022 19:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahmet Çakar, Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u ağırladığı mücadelede İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kartı sonrası bir paylaşım yaptı. Çakar, "Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF'nin ve MHK'nin Fenerbahçe'den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir. Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin..." ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar'dan olay Fenerbahçe paylaşımı! ''Allah belasını versin''

Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti. Maç çok hızlı başladı ve Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci kırmızı kart gördü.

AHMET ÇAKAR'DAN OLAY PAYLAŞIM

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Bu pozisyonun ardından spor yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, Twitter'dan bir paylaşım yaptı.

"Bu gece Türk hakemliğinin bittiği gecedir. Bu kırmızı kart TFF'nin ve MHK'nin Fenerbahçe'den intikam alma arzusunun ayyuka çıktığı gecedir. Bu geceyi bu hale getirenlerin Allah belasını versin..."

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Fenerbahçe Futbol Kulübü İrfan Can Kahveci
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