SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Ahmet Çakar'dan Serdar Tatlı'ya olay sözler!

Ahmet Çakar'dan Serdar Tatlı'ya olay sözler!

11.04.2021 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Fatih Karagümrük maçından sahadan 1 puan ile ayrılan Galatasaray şampiyonluk yarışında yara aldı. 3 puan kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan sarı-kırmızılılarda moraller bir hayli bozuk. Gazeteci ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar'dan ise bu maç sonrasında MHK başkanı Serdar Tatlı'ya flaş ifadeler kullanıldı. İşte detaylar...

Ahmet Çakar'dan Serdar Tatlı'ya olay sözler!

Ahmet Çakar'ın MHK Başkanı Serdar Tatlı için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Çakar, Sabah Gazetesinde Serdar Tatlı için, ''Bence bir apartmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs, pek tabii ki Türk hakemliğini yönetemez." ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa süre içinde gündem olmayı başardı.

Galatasaray'ın dün gece Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesinin ardından maçın hakemi Ali Palabıyık'a sosyal medya cephesinden eleştiriler yöneltilmişti. En büyük eleştiri yine Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, eleştirisini Ali Palabıyık'a değil, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya yaptı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'yı eleştiren Çakar, "Serdar Tatlı adlı şahıs Türk hakemliğinin patronu olduğu günden beri, en büyük problem maalesef hakemler oluyor. Bence bir apartmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs, pek tabii ki Türk hakemliğini yönetemez. Bazı maçlardan önce sözüm ona hakemlerle konuşup onları motive etmeye çalışıyor ama onu dinleyen kim. İçin için gülüyorlar" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
İlk 11'ler belli olduİlk 11'ler belli oldu
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Ali Palabıyık Galatasaray Futbol Kulübü Fatih Karagümrük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Geç o zaman mhk nin başına düzelsin Türk futbolu ermanida al yanına...

En Çok Okunan Haberler

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

CSKA Moskova, Dyshawn Pierre'in peşinde!

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

İşte G.Saray - Trabzonspor derbisinin tarihi

G.Saray'a bir başkan adayı daha

G.Saray'a bir başkan adayı daha

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Süper Lig ekibinin başkan adayı koronavirüsten hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Fenerbahçe'den kritik kayıp

Fenerbahçe'den kritik kayıp

Bıçak altına yatıyor! Futbol hayatı bitebilir

Bıçak altına yatıyor! Futbol hayatı bitebilir

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Simone Inzaghi Kovid-19'a yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.