Ahmet Çakar'dan Serdar Tatlı'ya olay sözler!

Ahmet Çakar'ın MHK Başkanı Serdar Tatlı için kullandığı ifadeler sosyal medyada gündem oldu. Çakar, Sabah Gazetesinde Serdar Tatlı için, ''Bence bir apartmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs, pek tabii ki Türk hakemliğini yönetemez." ifadelerini kullandı. Bu sözler kısa süre içinde gündem olmayı başardı.

Galatasaray'ın dün gece Fatih Karagümrük karşısında puan kaybetmesinin ardından maçın hakemi Ali Palabıyık'a sosyal medya cephesinden eleştiriler yöneltilmişti. En büyük eleştiri yine Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, eleştirisini Ali Palabıyık'a değil, MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya yaptı.

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı'yı eleştiren Çakar, "Serdar Tatlı adlı şahıs Türk hakemliğinin patronu olduğu günden beri, en büyük problem maalesef hakemler oluyor. Bence bir apartmanı bile yönetmekte zorlanabilecek bir şahıs, pek tabii ki Türk hakemliğini yönetemez. Bazı maçlardan önce sözüm ona hakemlerle konuşup onları motive etmeye çalışıyor ama onu dinleyen kim. İçin için gülüyorlar" dedi.



