Ahmet Çakar'dan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi Atilla Karaoğlan için çarpıcı iddia! "Devre arasında telefon geldi ve..."

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'u konuk ederken karşılaşma Sarı-Lacivertliler'in 90+12. dakikasında bulduğu golle rakibini 3-2 mağlup etmeyi başarmıştı.

Karşılaşmada Oğuzhan Çakır düdük çalarken, VAR'da Atilla Karaoğlan görev yaptı. Karşılaşmada özellikle VAR hakemi Atilla Karaoğlan çokça eleştirilirken spor yorumcusu Ahmet Çakar, Karaoğlan için çarpıcı bir iddiada bulundu.

"HAKEMLİĞİ BİTİRİLMELİ"

Ahmet Çakar, Karaoğlan için 'Yapının içindeki en önemli adamlardan biridir ve hakemliği bitirilmelidir!' derken maç esnasında kendisine bir telefon geldiğini öne sürdü.

"DEVRE ARASI TELEFON GELDİ"

Çakar "Bugün ilk yarı bitti soyunma odasına girdiler. Birisi Atilla Karaoğlan'ı aradı, ya Face Time'dan ya da Whatsapp üzerinden dinlenmesin diye. Bu işi toparladı! Atilla Karaoğlan işi toparlamaya çalıştı ama işin içine etti!" dedi.

"HAKEMLER SORGULANMADI!"

2011 yılında ortaya çıkan 'Futbolda Söze Şike Kumpası'nda bir hakemin adının geçtiğini ama bu ismin tapelerden çıkarıldığını söyleyen Ahmet Çakar "O dönemde herkes soruşturmaya alındı, bir tane bile hakem soruşturulmadı, neden?" şeklinde konuştu.

"BU HAKEM KİM, SİZ BULUN"

Sözlerine devam eden Ahmet Çakar "2011'de bir hakemin adı tapelerde geçiyordu. Ancak tek tek çıkartıldı. Hakemin bütün konuşmaları ayıklandı. O dönemde önemli maçlar yöneten bir hakemdi bu isim. Ben doktor olsam, 'Yeni Doğan Çetesi' skandalı patladıktan sona doktorluğu bıraksam ne düşünürsünüz? İki ay sonra hakemliği bıraktı, sonra mesleğini de bıraktı! Bunlar Temmuz'da oldu. Eylül-Ekim'de 'Mehmet Ali Aydınlar, oğlunun düğününe beni çağırmadı' diyerek hakemliği ve sonra devlet memurluğu görevini bırakan kişi kimdir? İsim vermem, siz bulun." ifadelerini kullandı.

"DÜDÜĞÜ ASTIRILMALI"

Atilla Karaoğlan ile ilgili konuşan Ahmet Çakar "Bu yapının başında bazı eski hakemler var. Onların patronu kim bilmiyorum. Hakemleri getirip, götürüyorlar. MHK'yi getirip, götürüyorlar. TFF'yi getirip, götürüyorlar. İbreti alem için Atilla Karaoğlan'ın düdüğünün astırılması lazım! Yoksa topyekün karşınızda olurum." dedi.

"YAPININ BİRİNCİ ADAMI"

Canlı yayında Ahmet Çakar ayrıca "Bu yapının içinde medya var. Belki televizyon kanalları var. Yayıncı kuruluşta sansür olmaz. Tolga Zengin yayıncı kuruluşta devre arası konuşuyor, maç sonu yayına çocuğu çıkartmadılar. Ne kadar yiyecekler bakalım çocuğu! İşte yapı bu, yapının birinci adamı Atilla Karaoğlan. Bir hakem var dedim 2011'de, hakemliği ve devlet memurluğu görevini bıraktı! Yapıyı yavaş yavaş çözüyoruz. Lale Orta'yı da orada yediler. Türkiye uyur gezer olma! Atilla Karaoğlan yere bakan, yürek yakan cinstenmişsin" açıklamasını yaptı.

"GÜNDOĞDU'YA GÜVENİYORUM"

Ahmet Çakar, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında konuşurken "Belki uluslararası bahis baronları Türkiye'de rahat at koşturmak için bu operasyonlar yapılıyor! MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya güveniyorum. Onunla ilgili bir sır biliyorum, devlet açısından pozitif... Benle birlikte mezara gider." açıklamasını yaptı.