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Ahmet Çakar'dan Türk futbolunu karıştıracak iddia! ''Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe lehine hata yapıldığında küplere biniyor...''

02.10.2023 07:32 | Son Güncelleme:
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Ahmet Çakar'dan yine gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi için konuşan Çakar'ın iddiaları sosyal medyada tartışma konusu oldu.

Spor dünyasının en çok ses getiren isimlerinden biri olan Ahmet Çakar, dün gece Beyaz TV'de yine olay yaratacak açıklamalarda bulundu. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi hakkında flaş ifadelerde bulunan Çakar, sosyal medyada kısa süre içinde birinci sıraya oturdu.

"FENERBAHÇE LEHİNE HAKEM HATASI OLUNCA KÜPLERE BİNİYOR"

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Ahmet Çakar: "Lale Orta MHK'sindeki bir üye benimle yemek yemek istedi. Kabul ettim. Şunu dedi: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Fenerbahçe lehine hakem hatası olunca küplere biniyor. Maçı da söylüyorum. Geçen sene Başakşehir 1-2 Fenerbahçe." dedi

"GALATASARAY LEHİNE HATA YAPILDIĞINDA..."

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Ahmet Çakar, "Galatasaray lehine hata yapıldığında 'hakem ne güzel yönetti gördünüz mü' diyormuş. Diğer takımlar lehine hata yapıldığında ise küplere biniyormuş herkese bağırıyormuş. TFF içinden biriyle bizzat yediğim yemekte anlattı bunları. Yüreği varsa Büyükekşi bana dava açar. Yemek yediğim restorana saate bana söyleyen kişiye kadar açıklarım." ifadelerini kullandı.

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