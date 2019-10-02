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Ahmet Çakar: Falcao adım adım hayal kırıklığına doğru ilerliyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 02.10.2019 10:43 | Son Güncelleme

Ünlü yorumcu Ahmet Çakar, Galatasaray-PSG maçıyla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Çakar, Radamel Falcao için "Bu maçlar için alındı. Gerçekten tam anlamıyla gizli forvet. Sahada yok gibi... Adım adım hayal kırıklığına doğru ilerliyor" dedi.

Ahmet Çakar: Falcao adım adım hayal kırıklığına doğru ilerliyor

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar, Galatasaray'ın 1-0'lık skorla kaybettiği PSG maçının ardından çarpıcı bir yazı kaleme aldı.

İşte Ahmet Çakar'ın o yazısı...

"Aslında Galatasaray pekala bir puan alabilirdi... Ne olursa olsun her türlü eksiğine rağmen rakip Paris Saint- Germain. Çok önemli oyuncuları var. Oyunun başında Galatasaray biraz zorlandı. Ama sonra aslında PSG gibi bir takıma nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadı.

"DEVRE BİTİNCE 'NEDEN OLMASIN' DEDİLER"
İlk bölümdeki rakip tehlikeleri bertaraf edildikten sonra oyunda yine kontrol Paris temsilcisinde olmasına rağmen Galatasaray, istediğini yapmaya başladı.
Devre bittiğinde aslında tüm oyuncular 'neden olmasın' dediler. Özellikle
Nzonzi, pas trafiğini iyi ayarlamaya çalıştı. Bu sezon ilk defa 3'lü defans oynayan Galatasaray'da Donk katkısı önemliydi. İkinci yarı işler tam Galatasaray'ın istediği gibi başlamıştı ki önce Luyindama'nın büyük hatası geldi. Di Maria'yı arkasına kaçırdı, Muslera ile karşı karşıya kaldı ama Muslera başarılıydı.

"KAÇAN GOL, GELEN GOLÜN HABERCİSİ GİBİYDİ"
Aslında bu büyük hata ya da kaçan bu gol birkaç dakika sonra gelen golün habercisi gibiydi. Galatasaray kötü gol yedi. Adamı kaçırdılar, arka direkte de Icardi golü yaptı. Galatasaray'ın bence maç boyunca yakaladığı en önemli pozisyon Babel'in laubalilikle harcadığı pozisyon. Falcao'dan pası aldı, arkası dönük Belhanda'ya çıkarsa belki gol vuruşu olacak ama zorladı ve pozisyon gitti.

"FALCAO HAYAL KIRIKLIĞINA DOĞRU İLERLİYOR"
Son birkaç maçtır Babel ve Belhanda iyi değiller. Kanatlar çalışmıyor, öyle olunca da Falcao etkisiz kalıyor. Ama sıkıntı şu, Falcao bu maçlar için alındı. 3 gün önceki Fenerbahçe için alındı. Ama gerçekten tam anlamıyla gizli forvet. Sahada yok gibi... Tabii ki bu tamamen onun suçu değil ama adım adım hayal kırıklığına doğru ilerliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ahmet çakar radamel falcao Galatasaray

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