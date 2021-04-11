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Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

11.04.2021 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, Erzurum engeli 4 geçerek şampiyonluk yolunda emin adımlarla yoluna devam etti. Ghezzal'in attığı gol sonrası ise maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ağır eleştiriler aldı. Golden önce topu elle kontrol eden Cenk'in pozisyonuna ilişkin Galatasaray'ın Karagümrük maçına gönderme yapan ünlü yorumcu Ahmet Çakar, "Babel elle kontrol Mostafa'nın golü iptal. 24 saat sonra cenk elle kontrol Ghezzal'in gölü geçerli. İçine edeyim böylesi hakemliğin" ifadelerini kullandı.

Ahmet Çakar: İçine edeyim böylesi hakemliğin

Süper Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, deplasmanda BB Erzurumspor'u 4-2 yendi. Siyah-beyazlıları öne geçiren Ghezzal'in attığı 3. gol ise büyük tartışma yarattı.

"24 SAAT ARAYLA İŞ ÜZERİNDE YAKALANDILAR"

Ghezzal'in golünden önce Cenk'in eliyle aldığı topta araya Erzurumsporlu futbolcular girdi. Aynı pozisyonun devamında Dorukhan Toköz, rakip takım futbolcularından topu kaparak Beşiktaş atağını yeniden başlattı ve gol geldi. Ünlü yorumcu Ahmet Çakar ise bu pozisyondan sonra dün oynanan Galatasaray-Karagümrük maçında sarı-kırmızılıların iptal edilen golünü örnek göstererek, "Serdar Tatlı'nın hakemleri 24 saat arayla iş üzerinde yakalandılar . Babel elle kontrol Mustafa'nın golü iptal. 24 saat sonra cenk elle kontrol Ghezza'in gölü geçerli. İçine edeyim böylesi hakemliğin" yorumunda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Rachid Ghezzal
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