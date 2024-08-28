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  4. Ahmet Çakar'ın Galatasaray kehaneti herkesin dilinde! ''Young Boys eler, Okan Buruk gider, Fatih Terim gelir"

Ahmet Çakar'ın Galatasaray kehaneti herkesin dilinde! ''Young Boys eler, Okan Buruk gider, Fatih Terim gelir"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.08.2024 16:22
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Ahmet Çakar'ın Galatasaray-Young Boys maçı hakkındaki iddiasının gerçek çıkmasının ardından sıradaki kehaneti gündeme geldi. Maçtan bir gün önce, Young Boys'un Galatasaray'ı eleyeceğini iddia eden Çakar, Okan Buruk'un zor durumda kalacağını ve görevden ayrılacağını öne sürmüştü.

Ahmet Çakar'ın Galatasaray kehaneti herkesin dilinde! ''Young Boys eler, Okan Buruk gider, Fatih Terim gelir"

Tüm sosyal medya Ahmet Çakar'ın Galatasaray iddiasını konuşuyor. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nden eleneceğini ileri süren Ahmet Çakar, Okan Buruk'un da ayrılacağını ifade etmişti.

OKAN BURUK AYRILMALI MI?

OKAN BURUK AYRILMALI MI?
Evet
Hayır

"YOUNG BOYS TURU GEÇECEK"

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Maçtan bir gün önce konuşan Ahmet Çakar, "Young Boys asla Galatasaray'dan fersah fersah düşük takım değil. Galatasaray, sadece kadro kalitesiyle ön plana çıkıyor. Üstelik 1 gollük avantajları da var. Galatasaray'ı geçmeleri asla büyük sürpriz olmaz. Young Boys'un turu geçeceğini düşünüyorum" demişti.

FATİH TERİM İDDİASI GÜNDEMDE

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Young Boys iddiası sonrası Fatih Terim kehanetinde de bulunan Ahmet Çakar, Okan Buruk'un kısa süre içinde görevden ayrılıp Fatih Terim'in takımın başına geçeceğini iddia etmişti. Ahmet Çakar'ın bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim Okan Buruk Ahmet Çakar galatasaray
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