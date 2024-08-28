Ahmet Çakar'ın Galatasaray kehaneti herkesin dilinde! ''Young Boys eler, Okan Buruk gider, Fatih Terim gelir"

Tüm sosyal medya Ahmet Çakar'ın Galatasaray iddiasını konuşuyor. Sarı-kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nden eleneceğini ileri süren Ahmet Çakar, Okan Buruk'un da ayrılacağını ifade etmişti.

OKAN BURUK AYRILMALI MI? Evet Hayır

"YOUNG BOYS TURU GEÇECEK"

Maçtan bir gün önce konuşan Ahmet Çakar, "Young Boys asla Galatasaray'dan fersah fersah düşük takım değil. Galatasaray, sadece kadro kalitesiyle ön plana çıkıyor. Üstelik 1 gollük avantajları da var. Galatasaray'ı geçmeleri asla büyük sürpriz olmaz. Young Boys'un turu geçeceğini düşünüyorum" demişti.

FATİH TERİM İDDİASI GÜNDEMDE

Young Boys iddiası sonrası Fatih Terim kehanetinde de bulunan Ahmet Çakar, Okan Buruk'un kısa süre içinde görevden ayrılıp Fatih Terim'in takımın başına geçeceğini iddia etmişti. Ahmet Çakar'ın bu sözleri sosyal medyada gündeme oturdu.