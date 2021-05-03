Ahmet Çakar ölümden döndü! Stüdyoya motosikletle giren Çakar, hızını alamayıp duvara çarptı

Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar, yine çok konuşulacak bir olayın içinde yer aldı. Futbol camiasının en eğlenceli isimlerinden birisi olan Çakar, canlı yayına motosikletle girdi. Stüdyoda hızını alamayan ünlü yorumcu duvara çarptı. Kendisi ve muhabir Sezgin Gelmez ölümden döndü.

"DAHA ÖNCEDEN TECRÜBELİYİM"

Çakar, kazayla ilgili şöyle konuştu: Kurşunladığım andaki gibi bir hissiyata kapıldım. Mermi yediğim yere baskı yapıp 6-7 dakika hayatta kalabilmenin hesaplarını yaptım. İşte onun gibi bir hissiyattı. Kaza yapacağımı hissettim. Korkum boynumun zarar görmesiydi, şahdamarım kesilse hayatta değildim.



