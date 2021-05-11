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Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'e resmen savaş açtı

11.05.2021 16:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yorumcuları eski futbolcu Rıdvan Dilmen ile eski hakem Ahmet Çakar arasındaki gerginlik yeni açıklamalarla her gün büyüyor. Ahmet Çakar, mahkemelik olduğu Rıdvan Dilmen'e Twitter'dan ağır sözlerle yüklendi. 'Hakaret' suçlamasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsi talep edilen Çakar'ın son kullandığı sözlerle başı daha fazla ağrıyabilir. Çakar'ın, "Şeytan taşlamak adettir Rıdvan efendi" ifadeleri gündemi salladı.

Ahmet Çakar, Rıdvan Dilmen'e resmen savaş açtı

Rıdvan Dilmen, kendisine sosyal medya hesabından 'iblis için zor günler başlıyor' sözleriyle hakaret ettiği iddiasıyla Ahmet Çakar'dan şikayetçi olmuştu. 3 Nisan'da tamamlanan soruşturma neticesinde savcılık Çakar'ın Dilmen'e söylediği sözlerin Dilmen'in onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olduğu, bu bağlamda hakaret suçunun yasal unsurlarının oluştuğu kararını vermişti.

2 YILDAN 4 AYA HAPSİ İSTENİYOR

Paylaşımın sosyal medya üzerinden yapılması nedeniyle aleniyet unsurunun oluştuğunun belirtildiği iddianamede, Çakar'ın 'hakaret' suçlamasıyla 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapsinin talep edildiği iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Attığı Tweet'lerde Rıdvan Dilmen'in ismini 'rıdwan' yazan Çakar'ın imla hatalarını da bilerek yaptığı fark edildi.

"SENİN ADIN ŞEYTAN RIDWAN OLABİLİR"

"Ey Rıdvan Dilmen efendi. Sana hiç yakışmıyor arkamdan tuhaf işler yapmak. İstersen devam et sen bilirsin. Amaaaaa keser döner sap döner, bir gün gelir hesap döner. Hadi şimdi bu Tweet'i de mahkemeye versene Rıdvan efendi.Bak Rıdvan geçmişimize istinaden sustum. Amaaa bundan sonra bakacağız. Çok yazık sana keşke açık hasımlık yapsaydın. Bak Rıdvan senin lakabın avukatlarına göre 'Şeytan rıdwan' olabilir. Yemişim şeytanı falan. Şeytan taşlamak adettendir."

"AYI İLE DANSA KALKARSAN"

"Ey Rıdvan sanma ki bu şarkı burada bitti. Ayı ile dansa kalkarsan, ne zaman oturacağına ayı karar verir. Sen benim en yakın dostlarıma ağır hakaretler ettin. Bekle ve gör.Ey Rıdvan efendi ben ve arkadaşlarıma zarar vermek için her şeyi yaptın. Amaaaaa bundan sonra hayat senin için Alkent'te köpek gezdirmeye benzemeyecek.Eyy Rıdvan efendi sen, Kaan, Mehmet Aslan, İsmail Er, Turgay Demir, Levent Tüzemen, İbrahim Seten, Erman Toroğlu, ROK, Spor Bakanı, Turkuaz medya vs. hepsine aklın sıra bel altı vurdun. Bir kısmı cevap verdi bir kısmı bekliyor. Amaa nehirlerdeki alakuşlar gibi ben beklemem."

"BİZ DİMDİK AYAKTAYIZ RIDVAN EFENDİ"

"Ben ve arkadaşlarımı bitirmeye çalıştın. Amaaa biz dimdik ayaktayız Rıdvan efendi. Peki sen neredesin. İşi niye bıraktın Rıdwan efendi Eyyy Rıdwan efendi, sana bir şey diyeceğim. Pastayı birlikte yiyenler, pasta bitince birbirlerini yerlermiş. Haksız mıyım?Ey Rıdvan efendi, her yaptığın işte Sayın Cumhurbaşkanımızı araya koyman son derece yanlış ve rahatsız edici. Amacın ne. Kendi ayaklarının üzerinde dur. Sayın Erdoğan'dan güç devşirme. Yazık hem de çok yazık"

"HESABIMI AHİRETE BIRAKMAM"

"Zannetme ki Rıdvan efendi. Bazı arkadaşlarım susuyorlar ve bekliyorlar. Amaa eğer beni tanıyorsan, ki mutlaka tanıyorsundur, ben hesabımı ahirete bırakmam..Bak Rıdvan Dilmen. Ben imkanım olmasına rağmen başkaları gibi feyk Twitter hesaplarından insanlara iftira atmıyorum. Açık açık soruyorum. Yorumculuğu bırakmanın perde arkasındaki sebep nedir?Bak Rıdvan. Sorular ve fragman şimdilik bu kadar. İstersen devamını lig bitince yaparız..... Ne dersin canım?"

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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Ahmet Çakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Rıdvan en kötü bu ülkenin bir değeri ve milli bir futbolcudur. sen kimsin hakem eskisi, terbiye ve adaptan nasibini almamış hakemliği de yorumculuğu da birbirinden beter kişilk.
Ahmet denen insan müsvettesünin miadı doldu artık.. Tepemize çıktılar iyice kendilerini bişey sanmaya başladılar,onları kim öyle konuşturuyosa onlarında sonu gelmek üzere,çok az kaldı çok az..

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