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Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından bombaladı! "Yazıklar olsun! Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.12.2024 10:35
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Türk futbolunun önemli isimlerinden Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından sürpriz bir açıklama yaptı. Geçtiğimiz günlerde annesinin rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığını ifade eden Çakar, çalışma arkadaşlarına sitem etti.

Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından bombaladı! "Yazıklar olsun! Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Annesi rahatsızlanan Ahmet Çakar sosyal medya hesabından Beyaz TV ve Beyaz Futbol için ağır ifadeler kullanarak sitem etti.

"DÜN GECE ANNEM HASTANEYE YATTI"

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Annesinin rahatsızlığını ifade eden Çakar, "Dün gece annem hastaneye yattı. Yaşı 90... Geceyi beraber geçirdik. Durumu iyi değil ağır bir enfeksiyon var ama problem şu. Ne Beyaz TV’den ne de Beyaz TV’de yayınlanan Beyaz Futbol ve Derin Futbol'dan hiç kimse beni arayıp da geçmiş olsun demedi. Benim için artık Beyaz TV sıradandır. Asla hiçbir şey eskisi gibi olmayacak." dedi.

"ALAYINIZDAN NEFRET EDİYORUM"

Sözlerine devam eden Çakar, "Ne genel müdür ne reklam müdürü ne de başkası... Alayınızdan nefret ediyorum. Hiç yakıştı mı? Ağabeyinizin annesi ölüm döşeğinde, sizler ise haberimiz yoktu diyorsunuz. Bundan sonra benim de hiçbir şeyden haberim olmayacak. Yazıklar olsun, utanın." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ahmet Çakar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ya Ahmet hocam belki haberleri olmamış. Hem senden alıp veremedikleri ne var ki seni aramasınlar. Bence sen çok çabuk parlıyorsun.
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