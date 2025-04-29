Ahmet Çakar tüm tahminleri alt üst etti! Ünlü yorumcu Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu böyle ilan etti... İşte Çakar'ın çok konuşulan fikstür hesabı

Trendyol Süper Lig'de adım adım sona yaklaşılırken 33. haftanın ardından Galatasaray topladığı 80 puanla haftayı Fenerbahçe'nin 5 puan önünde tamamladı.
Galatasaray'ın 5 puan önde girdiği haftada Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyeti sonrası fark 2'ye inerken Sarı-Kırmızılılar Eyüpspor'u 5-1 mağlup ederek farkı yeniden 5'e yükseltmişti.
Ligin bitimne 5 hafta kala şampiyonluk hesapları yapılmaya başlanırken ünlü yorumcu Ahmet Çakar canlı yayında çoğu yorumcunun aksine Fenerbahçe'yi şampiyon ilan etti.
Çakar yorumunda "Fikstür hesaplarıma göre Fenerbahçe şampiyon olur" dedi.
"Galatasaray kalan maçlarda; Sivas'ı yener, Trabzon'a kaybeder, Kayserispor ile berabere kalır, Göztepe ile berabere kalır, Başakşehir'i yener"
"Fenerbahçe kalan maçlarda; Beşiktaş'ı yener, Başakşehir'i yener, Eyüpspor'u yener, Hatayspor'u yener, Konyaspor'u yener"
Bu hesaba göre; Fenerbahçe 90 puanla ligi şampiyon olarak bitirirken, Galatasaray 88 puanla ipi ikinci olarak göğüslüyor.
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