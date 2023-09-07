Ahmet Çakar yine Galatasaray'ı hedef aldı! ''Ziyech'i barlardan toplarız''

Galatasaray'da yapılan dünya yıldızı transferleri bir kesimi mutlu ederken, bir kesimi de endişelendirmişti. Maliyetleri ve hazır olmamalarından dolayı kafalarda soru işareti bırakan bazı isimler için Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi.

"ZİYECH’İN YÜRÜYECEK HALİ YOK"

Galatasaray'ın transfer politikasını eleştiren Ahmet Çakar, “Zaha nerede, Ziyech nerede? Galatasaray’da yapılmış transferlerin hepsi fiyaskodur! Kerem Demirbay’ın, Berkan Kutlu’dan fazlasını söyleyin! Ziyech’in yürüyecek hali yok! Ziyech’in hazır olması minimum 3 ay sürecek. Ziyech’i barlardan toplayacağız.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİLİ

Ahmet Çakar'ın bu yorumu sonrası bazı Galatasaray taraftarları tecrübeli yorumcuya tepki gösterdi.

