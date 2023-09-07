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Ahmet Çakar yine Galatasaray'ı hedef aldı! ''Ziyech'i barlardan toplarız''

07.09.2023 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl Galatasaray'ın yaptığı transferleri eleştirmeye devam eden Ahmet Çakar, Zaha ve Hakim Ziyech transferleri üstünden sarı-kırmızılı yönetime mesaj gönderdi.

Ahmet Çakar yine Galatasaray'ı hedef aldı! ''Ziyech'i barlardan toplarız''
Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da yapılan dünya yıldızı transferleri bir kesimi mutlu ederken, bir kesimi de endişelendirmişti. Maliyetleri ve hazır olmamalarından dolayı kafalarda soru işareti bırakan bazı isimler için Ahmet Çakar'dan flaş bir yorum geldi.

"ZİYECH’İN YÜRÜYECEK HALİ YOK"

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Galatasaray'ın transfer politikasını eleştiren Ahmet Çakar, “Zaha nerede, Ziyech nerede? Galatasaray’da yapılmış transferlerin hepsi fiyaskodur! Kerem Demirbay’ın, Berkan Kutlu’dan fazlasını söyleyin! Ziyech’in yürüyecek hali yok! Ziyech’in hazır olması minimum 3 ay sürecek. Ziyech’i barlardan toplayacağız.” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİLİ

Ahmet Çakar'ın bu yorumu sonrası bazı Galatasaray taraftarları tecrübeli yorumcuya tepki gösterdi.

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Ahmet Çakar galatasaray zaha ziyech iyet

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