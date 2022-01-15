Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarına boğuldu! Sivasspor-Trabzonspor maçına damga vuran an

Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, Süper Lig maçlarında anılmaya devam ediyor. Sivasspor-Trabzonspor maçının 6. dakikasında topu dışarı atarak Ahmet Çalık'ın anısına alkış tutulduğu sırada ev sahibi takımda Ahmet Oğuz'un gözyaşları izleyenleri duygulandırdı.
Trabzonspor'la oynanan maçta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık, 6. dakikada anıldı. 2011 yılında Gençlerbirliği altyapısında beraber top koşturduğu arkadaşının vefatıyla sarsıla Sivassporlu Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık'ın tüm stat tarafından alkışlandığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan mücadelenin 6. dakikasında Trabzonspor sosyal medya hesabından da Ahmet Çalık'ın anıldığı bir paylaşım yapıldı.
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