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Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarına boğuldu! Sivasspor-Trabzonspor maçına damga vuran an

15.01.2022 16:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor-Trabzonspor maçının 6. dakikasında trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık anıldı. Sivasspor'da Ahmet Oğuz, Gençlerbirliği altyapısından takım arkadaşı olan Ahmet Çalık'ın tribünler ve futbolcular tarafından alkışlandığı sırada gözyaşlarına boğuldu.

Ahmet Çalık anılırken gözyaşlarına boğuldu! Sivasspor-Trabzonspor maçına damga vuran an
Ahmet Oğuz

Ahmet Oğuz

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Sivasspor
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Trafik kazasında hayatını kaybeden Ahmet Çalık, Süper Lig maçlarında anılmaya devam ediyor. Sivasspor-Trabzonspor maçının 6. dakikasında topu dışarı atarak Ahmet Çalık'ın anısına alkış tutulduğu sırada ev sahibi takımda Ahmet Oğuz'un gözyaşları izleyenleri duygulandırdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Trabzonspor'la oynanan maçta trafik kazasında hayatını kaybeden Konyasporlu Ahmet Çalık, 6. dakikada anıldı. 2011 yılında Gençlerbirliği altyapısında beraber top koşturduğu arkadaşının vefatıyla sarsıla Sivassporlu Ahmet Oğuz, Ahmet Çalık'ın tüm stat tarafından alkışlandığı sırada gözyaşlarını tutamadı. Öte yandan mücadelenin 6. dakikasında Trabzonspor sosyal medya hesabından da Ahmet Çalık'ın anıldığı bir paylaşım yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivasspor
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