MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahmet Hakan'a bir tepki de Demet Özdemir'den!

Ahmet Hakan'a bir tepki de Demet Özdemir'den!

07.03.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan köşesinde sert ifadeler kullanmış ve kısa sürede Türkiye'nin gündemine oturmuştu. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısıyla gündem olan Ahmet Hakan'a, bir tepki de Demet Özdemir'den tepki geldi.

Ahmet Hakan'a bir tepki de Demet Özdemir'den!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Netflix'te yayına giren Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğu hakkındaki yazısı sosyal medyada gündem oldu. Hakan'ın "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Tuba Büyüküstün’den Ahmet Hakan'a sert ifadeler! "Yazılarında kendine yetememişliği..."Tuba Büyüküstün’den Ahmet Hakan'a sert ifadeler! "Yazılarında kendine yetememişliği..."

Ahmet Hakan'ın köşe yazısına bir tepki de Demet Özdemir'den geldi.

Özdemir, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı; "Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz ama üzgünüm hakarete alıştıramazsınız, normalmiş gibi emekleri hiçe sayıp karşınızdaki insanı küçümseyemezsiniz! Saygılı olun olun ki siz saygıyla karşılanın ! #HazalKaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum .Yazık..."

Screenshot-4_6


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İbrahim Tatlıses'in duygusal anları! "Kim derdi mağarada doğup program yapacaksın"İbrahim Tatlıses'in duygusal anları! "Kim derdi mağarada doğup program yapacaksın"
Askere gitti! Paylaşımlara "Gören de 18 ay gidiyor sanır" tepkisiAskere gitti! Paylaşımlara "Gören de 18 ay gidiyor sanır" tepkisi
Fermuarını sonuna kadar açtı! İddialı pozFermuarını sonuna kadar açtı! İddialı poz
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Demet Özdemir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

"Acun bana racon kesemez" sözleri Ilıcalı'yı çıldırttı! "Kralı gelse..."

"Acun bana racon kesemez" sözleri Ilıcalı'yı çıldırttı! "Kralı gelse..."

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

Kredi kullanacaklar dikkat! Faizler değişti

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

İlginizi Çekebilir

Yeni imajıyla gündem oldu! Eski hali hatırlatıldı

Yeni imajıyla gündem oldu! Eski hali hatırlatıldı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şaşırtan iddia! Sevgilisi ve çocuklarını o ülkede saklıyor

Şaşırtan iddia! Sevgilisi ve çocuklarını o ülkede saklıyor

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.