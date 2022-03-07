Ahmet Hakan'a bir tepki de Demet Özdemir'den!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın Netflix'te yayına giren Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğu hakkındaki yazısı sosyal medyada gündem oldu. Hakan'ın "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ahmet Hakan'ın köşe yazısına bir tepki de Demet Özdemir'den geldi.

Özdemir, sosyal medyada şu ifadeleri kullandı; "Eleştirinin ne demek olduğunu biliyoruz ama üzgünüm hakarete alıştıramazsınız, normalmiş gibi emekleri hiçe sayıp karşınızdaki insanı küçümseyemezsiniz! Saygılı olun olun ki siz saygıyla karşılanın ! #HazalKaya için sıraladığınız 5 maddeyi kınıyorum .Yazık..."



