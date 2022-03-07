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Tuba Büyüküstün’den Ahmet Hakan'a sert ifadeler! "Yazılarında kendine yetememişliği..."

07.03.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Kaya'nın Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki performansını beğenmeyen Ahmet Hakan yazdığı köşe yazısıyla tepki çekti. Oyuncu Tuba Büyüküstün de Ahmet Hakan'a sert çıktı.

Tuba Büyüküstün’den Ahmet Hakan'a sert ifadeler! "Yazılarında kendine yetememişliği..."

Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinde başrol oynayan Hazal Kaya'nın oyunculuğunu beğenmeyen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan köşesinde sert ifadeler kullandı. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı yazısıyla gündem olan Ahmet Hakan'a Tuba Büyüküstün sert ifadeler kullandı.

Hazal Kaya'nın Ahmet Hakan'a "Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız. Haddiniz değil!" sözlerinin ardından oyuncu Tuba Büyüküstün de bir paylaşım yaptı.

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Oyuncu paylaşımdan şunları yazdı: "Neden Ahmet Hakan okumuyorum? Yazılarında kendine yetememişliği çok hissediliyor. Eleştiri adı altında hadsizliğe harcayacak vaktim yok. Yıllardır üslup konusunda kendini geliştiremediğini düşünüyorum."

Ekran Alıntısı


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Ahmet Hakan Hazal Kaya Tuba Büyüküstün
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