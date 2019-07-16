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Ahmet Hakan'dan 'Demirören Medya'nın başına geliyor' iddiasına yanıt

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 16.07.2019 09:08 | Son Güncelleme

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, Demirören Medya’nın başına getirileceği iddialarına, "Tek harfi bile doğru değil. Haberlerin doğru olmadığına annemi bile inandıramadım." cevap verdi.

Ahmet Hakan'dan 'Demirören Medya'nın başına geliyor' iddiasına yanıt

Gazeteci ve Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın, Demirören Medya'nın başına getirileceği iddia edilmişti.

Hakan, bugünkü köşesinde bu iddialara yanıt verdi.

Haberlerle ilgili "palavra" diyen Ahmet Hakan yazısında, "Yok bir makama geliyormuşum da, yok toplantıya çağrılmışım da yok şöyleymiş de, yok böyleymiş de... Telefonum hiç durmadı dün... Arayan arayana... Herkese hep aynı cevabı veriyorum: Tek harfi bile doğru değil." ifadelerine yer verdi.

Ahmet Hakan, haberin doğruluğunun teyit edilmemesine ve haberin internet sitelerinde yayılmasına tepkisini ise "Annemi bile inandıramadım internet sitelerinin gazladığı o palavranın palavrası haberlerin doğru olmadığına..." sözleriyle dile getirdi.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
düşün artık ne kadar y.olduğunu annen bile inanmıosa millet nası inansın sana
Bunuda adam yerine koydunuz ya...
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