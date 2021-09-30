Ahmet Hakan'ın Hande Sarıoğlu pişmanlığı! "Çok sekter davranmışım"

Kalp ve Damar Cerrahı Banu Küçükpolat’ın televizyonda göbek atması olay olmuştu. Ahmet Hakan, Dr. Banu Küçükpolat'ın Seda Sayan'ın programında dans etmesine yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

Hakan Küçükpolat'a destek oldu. Ancak Ahmet Hakan daha önce sert sözlerle eleştirdiği Sarıoğlu'nu da unutmadı.

Bu noktada sosyal medya hesabında dans ettiği bir videoyu paylaşması sonrası Habertürk'teki görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu'na değinen Hakan, "Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum" ifadesini kulandı.



