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  4. Ahmet Hakan'ın Hande Sarıoğlu pişmanlığı! "Çok sekter davranmışım"

Ahmet Hakan'ın Hande Sarıoğlu pişmanlığı! "Çok sekter davranmışım"

30.09.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Banu Küçükpolat dansıyla ilgili Fatih Altaylı'dan sonra bir yazı da Ahmet Hakan'dan geldi. Ahmet Hakan Hande Sarıoğlu'na söylediği sözler için pişman oldu.

Kalp ve Damar Cerrahı Banu Küçükpolat’ın televizyonda göbek atması olay olmuştu. Ahmet Hakan, Dr. Banu Küçükpolat'ın Seda Sayan'ın programında dans etmesine yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

Hakan Küçükpolat'a destek oldu. Ancak Ahmet Hakan daha önce sert sözlerle eleştirdiği Sarıoğlu'nu da unutmadı.

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Bu noktada sosyal medya hesabında dans ettiği bir videoyu paylaşması sonrası Habertürk'teki görevini bırakmak durumunda kalan Hande Sarıoğlu'na değinen Hakan, "Bir süre önce 'göbek atan spiker' olayında farklı bir tutum sergilemiştim. Bu konuda bir doktrin değişikliğine gitme kararı almış bulunmaktayım. Çok sekter davranmışım spiker olayında. Pişmanım ve pardon diyorum" ifadesini kulandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Hakan Fatih Altaylı
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