Tarkan 7 yıl aradan sonra yeniden sahnede! 'Affedin beni'

Şarkıları ve sahne şovlarıyla gündemden düşmeyen Megastar lakaplı Tarkan, 7 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Tarkan'ın sekiz konserlik serisinin ilk halkası dün akşam Volkswagen Arena'da gerçekleşti.

Konsere “Ölürüm Sana" adlı şarkısıyla başlayan ünlü şarkıcı, ardından “Dudu”, “Ay”, "Vazgeçemem", “Şerbetli”, “Anılarla Yaşamak” gibi birbirinden popüler şarkılarını da seslendirdi.

Seneler sonra yaptığı ilk İstanbul konserinde hayranlarına seslenen Tarkan, “Sen başkasın İstanbul, eşin benzerin yok. Affedin beni, bu kadar yılları araya koymamalıydım” ifadelerini kullandı.

ÜNLÜ İSİMLER DE KONSERDE

Yoğun ilgi gören konsere Ezgi Mola, Selin Şekerci, Burçin Terzioğlu, Meriç Aral-Serkan Keskin, Merve Dizdar-Cihan Ayger, Sedef Avcı, Demet Evgar-Levent Babataş gibi ünlü isimler de akın etti.

Yaklaşık 3 saat boyunca sahnede kalan ve şarkılarını sevenleriyle tek bir ağızdan söyleyen Megastar'ın konserinden kareler sosyal medyada paylaşıldı.