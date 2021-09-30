MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Altaylı Banu Küçükpolat'ı savundu! Hande Sarıoğlu olay paylaşımlar yaptı

Fatih Altaylı Banu Küçükpolat'ı savundu! Hande Sarıoğlu olay paylaşımlar yaptı

30.09.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat'ın dansı gündem oldu. Fatih Altaylı Küçükpolat'ın dansını savununca ilk tepki oryantal yaptığı için işinden olan spiker Hande Sarıoğlu'ndan geldi.

Fatih Altaylı Banu Küçükpolat'ı savundu! Hande Sarıoğlu olay paylaşımlar yaptı

Seda Sayan'ın programında roman havasında dans eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçükpolat'ın dansıyla bir anda popüler olmasının ardından iddialara göre Türk Tabipleri Birliği, doktor için inceleme talep etti. Bu olay sosyal medyada büyüt tepki gördü.

Konuyla ilgili Fatih Altaylı da bir yazı kaleme aldı. Ancak Altaylı'nın yazısı daha önce dans ettiği için spikerlik görevinden kovulan Hande Sarıoğlu'nu kızdırdı.

Fatih Altaylı'dan Hande Sarıoğlu'na: Öyle poponu sallarsan...Fatih Altaylı'dan Hande Sarıoğlu'na: Öyle poponu sallarsan...

Sarıoğlu kovulduğu dönemde Fatih Altaylı'nın kendisine "G..ünü sallarsan böyle kovulursun" dediğini hatırlatarak ateş püskürdü. Altaylı’nın konuya ilişkin sözlerini paylaşan Sarıoğlu, "Benim yüzüme karşı ‘Öyle g..ünü sallarsan böyle kovulursun’ derken zevkten dört köşeydi” notunu düştü.

1

Ünlü spiker yazının her karesini paylaştı. Sarıoğlu paylaşımında "E siz değil miydiniz evimde arkadaşlarımla göbek attım diye savunma isteyen" dedi.
2

3

Hande Sarıoğlu paylaşımını "Benimle dans eder misin Fatih Altaylı?" diyerek bitirdi.
4

Kalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttuKalp ve Damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi! Seda Sayan dakikalarca alkış tuttu


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması! İş insanına müstehcen görüntüler yolladı iddiasıEsra Ersoy hakkında 'cinsel taciz' soruşturması! İş insanına müstehcen görüntüler yolladı iddiası
Dünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyorDünya, kendini arama çalışmalarına katılan Beyhan Mutlu'yu konuşuyor
Shakira, iki yaban domuzunun saldırısına uğradıShakira, iki yaban domuzunun saldırısına uğradı
Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Cep telefonu alacaklar dikkat! KDV yüzde 1'e indirildi

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Hatay'da bir evde anne ve çocukları ölü bulundu

Navigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attı

Navigasyonun dediğini yaptı! Aracı takla attı

Esra Ersoy, mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Esra Ersoy, mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

5 milyon kişi başvurdu! Bugün son gün

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

Hapishanedeki çatışma savaşa döndü! 5 kişinin başı kesildi

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Kalp ve damar cerrahının seksi dansı şaşkına çevirdi!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Ebrar Karakurt, İtalya’dan sevgilisiyle paylaştı

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Dekoltesi dudak uçuklattı!

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Ben Selin'i tanıdığımda hiçbir şeyi yoktu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.