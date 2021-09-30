Fatih Altaylı Banu Küçükpolat'ı savundu! Hande Sarıoğlu olay paylaşımlar yaptı

Seda Sayan'ın programında roman havasında dans eden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, sosyal medyanın gündemine oturdu. Küçükpolat'ın dansıyla bir anda popüler olmasının ardından iddialara göre Türk Tabipleri Birliği, doktor için inceleme talep etti. Bu olay sosyal medyada büyüt tepki gördü.

Konuyla ilgili Fatih Altaylı da bir yazı kaleme aldı. Ancak Altaylı'nın yazısı daha önce dans ettiği için spikerlik görevinden kovulan Hande Sarıoğlu'nu kızdırdı.

Sarıoğlu kovulduğu dönemde Fatih Altaylı'nın kendisine "G..ünü sallarsan böyle kovulursun" dediğini hatırlatarak ateş püskürdü. Altaylı’nın konuya ilişkin sözlerini paylaşan Sarıoğlu, "Benim yüzüme karşı ‘Öyle g..ünü sallarsan böyle kovulursun’ derken zevkten dört köşeydi” notunu düştü.

Ünlü spiker yazının her karesini paylaştı. Sarıoğlu paylaşımında "E siz değil miydiniz evimde arkadaşlarımla göbek attım diye savunma isteyen" dedi.



Hande Sarıoğlu paylaşımını "Benimle dans eder misin Fatih Altaylı?" diyerek bitirdi.





