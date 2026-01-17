Müge Boz hastalığını açıkladı! ''İyileşmek istiyorum''

Müge Boz ve basketbolcu eşi Caner Erdeniz, 2019’da Barselona’da evlenip aynı yılın kasım ayında kızları Vina’yı kucaklarına almışlardı.

Ünlü çift 2024’te de ikinci çocukları Rika'yı kucaklarına almışlardı. Ailecek çıktıkları tatiller ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Müge Boz şimdi de hastalık açıklamasıyla dikkat çekti.

“ÖLDÜRMEZ AMA SÜRÜNDÜRÜR”

Ünlü oyuncu bir video çekerek 20 yıldır mücadele ettiği hastalığına dair açıklamalarda bulundu. Müge Boz; '20 yıldır anlamaya ve iyileştirmeye çalıştığım bir hastalığım var. “Öldürmez ama süründürür” derler kendisi için. Sedef hastalığı.

Yıllarca sakladım, kabullenemedim. Yaz aylarında vücudundaki izleri gizlemeye çalışmanın ağırlığını bilen bilir. Bu detoxa da keyiften ya da kilo vermek için gelmedim. Kendim için, iyileşmek için geldim. Şimdi kabulleniş aşamasındayım ve deneyimlerimi paylaşmaya hazırım. Belki size ışık olabilirim.'' ifadelerini kullandı.