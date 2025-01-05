MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahmet Kural ile küsmüştü! Murat Cemcir'e Gassal sorulunca...

Ahmet Kural ile küsmüştü! Murat Cemcir'e Gassal sorulunca...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.01.2025 13:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın dostu Ahmet Kural ile küsen Murat Cemcir gece yarısı görüntülendi. Alkollü olduğu dikkat çeken oyuncuya Gassal dizisi soruldu. Murat Cemcir'in soruya yanıtı gündem oldu.

Ahmet Kural ile küsmüştü! Murat Cemcir'e Gassal sorulunca...

Murat Cemcir ve Ahmet Kural bir dönem yakın dostken daha sonra araları bozulmuştu.

Birlikte İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi birçok farklı proje imza atan ikili daha sonra küsmüştü. Öyle ki Murat Cemcir Ahmet Kural'ın düğününe bile gitmedi.

AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR NEDEN KÜSTÜ?

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; 'Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural birlikte büyük işler yaptı. Murat Cemcir, Aydemir ile birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürerek arasına mesafe koydu. Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Murat Cemcir'den habersiz başka bir film için kolları sıvayınca ortalık karışmıştı.

Murat Cemcir, geçtiğimiz akşam Muhabir Online tarafından görüntülendi. Muhabirin Ahmet Kural'ın ses getiren dizisi 'Gassal'ı sorması üzerine bir miktar gerilen Cemcir tavırlarıyla dikkat çekti.

Ekran görüntüsü 2025-01-05 132933

Soru karşısında gerildiği belli olan Cemcir "Kardeşim bak, Ferdi Tayfur'u kaybettik" demekle yetinip konuşmak istemedi.

Afişi tepki çekmişti! Başrol yorum yapmak istemedi Afişi tepki çekmişti! Başrol yorum yapmak istemedi

Murat Cemcir'in alkollü hali ve tepkisi sosyal medyada da gündeme geldi.

Anahtar Kelimeler:
Murat Cemcir Gassal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bakan Tunç duyurdu! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan Tunç duyurdu! Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

120 TL'ye her gün 25 tane satıyor! Akşam çalışıyor, müşteri sıkıntısı yok

'Yeşil ve gri pasaportlulara ek prosedür ve 7 euro maliyet' iddialarına DMM'den yalanlama! "Listede Türkiye bulunmuyor"

'Yeşil ve gri pasaportlulara ek prosedür ve 7 euro maliyet' iddialarına DMM'den yalanlama! "Listede Türkiye bulunmuyor"

Pendik'te yol verme kavgası! Bir anlık öfke hayatına mal oldu... Son sözü: "Beni hastaneye yetiştirin"

Pendik'te yol verme kavgası! Bir anlık öfke hayatına mal oldu... Son sözü: "Beni hastaneye yetiştirin"

Kanserden ölenlerin mirasçılarına ödenecek...

Kanserden ölenlerin mirasçılarına ödenecek...

Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

Fenerbahçe'den tarihi bonservis! Fransız futbolunun yıldız stoperi Kevin Danso transfer edilmek üzere...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.