Ahmet Kural ile küsmüştü! Murat Cemcir'e Gassal sorulunca...

Murat Cemcir ve Ahmet Kural bir dönem yakın dostken daha sonra araları bozulmuştu.

Birlikte İşler Güçler, Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi birçok farklı proje imza atan ikili daha sonra küsmüştü. Öyle ki Murat Cemcir Ahmet Kural'ın düğününe bile gitmedi.

AHMET KURAL VE MURAT CEMCİR NEDEN KÜSTÜ?

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre; 'Murat Cemcir, Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural birlikte büyük işler yaptı. Murat Cemcir, Aydemir ile birlikte çektikleri bir filmden parasını eksik aldığını öne sürerek arasına mesafe koydu. Selçuk Aydemir ve Ahmet Kural, Murat Cemcir'den habersiz başka bir film için kolları sıvayınca ortalık karışmıştı.

Murat Cemcir, geçtiğimiz akşam Muhabir Online tarafından görüntülendi. Muhabirin Ahmet Kural'ın ses getiren dizisi 'Gassal'ı sorması üzerine bir miktar gerilen Cemcir tavırlarıyla dikkat çekti.

Soru karşısında gerildiği belli olan Cemcir "Kardeşim bak, Ferdi Tayfur'u kaybettik" demekle yetinip konuşmak istemedi.

Murat Cemcir'in alkollü hali ve tepkisi sosyal medyada da gündeme geldi.