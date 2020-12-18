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Ahmet Kural'ın vukuatları bitmiyor! Alkollü araç kullanmaktan 12 bin lira adli ceza

18.12.2020 16:47 | Son Güncelleme:
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Ahmet Kural'ın vukuatları bitmiyor! Alkollü araç kullanmaktan 12 bin lira adli ceza

Üsküdar’da alkollü araç kullandığı sırada zincirleme trafik kazasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, ‘basit yargılama usulüyle’ 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı. Kural’ın sürücü belgesi 10 ay süreyle geri alındı.

İstanbul Üsküdar'da alkollü araç kullanarak art arda iki araca çarpıp bir kişinin de yaralanmasına neden olan oyuncu Ahmet Kural, "Bilinçli taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 12 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Ahmet Kural'ın ehliyeti emniyetteAhmet Kural'ın ehliyeti emniyette

Mahkeme, Ahmet Kural'ın, kusur durumunu, sosyal ilişkilerini, dosyaya yansıyan kişiliğini gerekçe göstererek 12 bin liralık cezada "İyi hal" indirimi yapmadı. Mahkeme, kusur durumunu gerekçe göstererek Kural'ın ehliyetinin de 10 ay süre ile geri alınmasına karar verdi.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
İlk sefer de 6 ay, 2.seferde 2 yıl alınıyor. Bu şahsın daha öncede ehliyetine alkolden el konulmuştu, 10 ay lık el koyma diye yeni kanun çıktıda biz mi bilmiyoruz.
caydirici deil bu ceza besyil sureyle alinmaliydi ehliyet
hic sevemedim bunu

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