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Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı? Sıla açıkladı

MAGAZİN HABERLERİ  | 02.03.2018 13:33 | Son Güncelleme

Ahmet Kural'ın Sıla'ya tokat attığı magazin gündemine bomba gibi düşmüş, Ahmet Kural jet hızında açıklama yapmıştı. En net açıklama ise Sıla'dan geldi

Ahmet Kural, Sıla'ya tokat attı mı? Sıla açıkladı

Galatasaray Üniversite'nin düzenlediği ödül töreninde en iyi kadın şarkıcı seçilen Sıla, Ahmet Kural'la ilgili soruları ilk kez uzun uzun yanıtladı.

Ahmet Kural'ın kendisine tokat attığı iddialarını yanıtlayan Sıla, "Biz bu haberlere gülüyoruz. İpe sapa gelmez haberler" dedi. Dostluklarının devam ettiğini belirten Sıla, "Aramızda küslük yok" açıklamasını yaptı.

"AHMET AŞIK OLMADIM" DEMİŞTİ

Ahmet Kural da geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda "Hiç aşık olmadım" demişti. Bu açıklamaları çok eleştirilince "Şaka yaptım." diyerek söylediği sözlerden pişman olmuştu.

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