Ahmet Melih Yılmaz Çukur'a dahil oldu

Çukur'un son yayınlanan fragmanında yeni bir oyuncunun diziye dahil olduğu anlaşıldı.
Ahmet Melih Yılmaz 2. sezon 28. bölümde seyirci karşısına çıkacak.
Diziye geçtiğimiz bölümlerde ise Hare Sürel, Tansu Biçer ve Serhat Özcan katılmış Çeto karakterine hayat veren Erkan Avcı, Berkay Ateş ve Dilan Çiçek Deniz veda etmişti.
'Timsah' karakterine hayat vereceği öne sürülen Melih Yılmaz, ekrana gelecek yeni bölümde Cumali Koçavalı'yı kaçırıyor.
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