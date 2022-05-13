MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahmet Melih Yılmaz sözleriyle Armağan Çağlayan'ı ağlattı! "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Ahmet Melih Yılmaz sözleriyle Armağan Çağlayan'ı ağlattı! "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

13.05.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni serisine konuk olan Ahmet Melih Yılmaz açıklamalarıyla dikkat çekti. Cinsiyet değiştiren ve adını Meli Bendeli yapan başarılı oyuncu sözleriyle Armağan Çağlayan'ı ağlattı. Oyuncunun o sözleri sonrası Çağlayan gözyaşlarını tutamadı ve "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum" dedi.

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni konuğu trans birey olmaya karar veren Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz oldu. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı. Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, başka bir ülkeye yerleşmek istediğini belirtti.

Çukur'un Timsah Celil'i açıklamasında "Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim" diyerek dikkat çekti.

Çok melankolik olduğunu söyleyen oyuncu bazen unutulmak ve toz olmak istediğini söyledi. Meli Bendeli bir dönem çok aşık olduğu insanın gittiğini ve kendisinin eski sevgilisini 6 sene beklediğini anlattı.

1

AĞLATAN SÖZLER!

Ünlü oyuncu konuşmasında "Ona ben 'travesti olacağım' diye mesaj attım. Arkandayım dedi, yanımda olacaktın dedi. Ben önüme baktım. Böyle olmamın kendisiyle alakası yok. Geç kalmamın alakası var. O yüzden önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum" dedi.

11

Bu anlarda Armağan Çağlayan gözyaşlarına hakim olamadı ve "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum açıkcası. Bir insanın herkese kızgın olması taşınması çok zor bir yük" dedi.

33

ğığoğ

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor'dan elenen Yağmur Banda'dan şarkıcı Edis'le olay paylaşım!Survivor'dan elenen Yağmur Banda'dan şarkıcı Edis'le olay paylaşım!
MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı! MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!
Mehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kestiMehmet Ali Erbil'den Melike Öcalan'a inanılmaz sözler! Herkes buz kesti
Anahtar Kelimeler:
Armağan Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

Korkunç olay! Yasak aşk yaşayan sevgililer köprüden göle atladı

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

AK Partililerden Mansur Yavaş'a tepki: Zabıtalar görevden alınsın

Ortaylı'dan çok konuşulacak mülteci açıklaması: Sözlerim cımbızla çekildi, Suriyeliler...

Ortaylı'dan çok konuşulacak mülteci açıklaması: Sözlerim cımbızla çekildi, Suriyeliler...

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

O sözler Yeşim Salkım'ı kızdırdı! "Al sana sütyen" notuyla dekolteli pozunu paylaştı

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

Eski istihbarat başkanının Kaftancıoğlu paylaşımına EGM'den sert tepki

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

MHP eski vekilin 'Sütyen yok' yorumu çıldırttı!

İlginizi Çekebilir

Dünya lideriyiz ama... Çay sevgisi hayatınızı karartmasın

Dünya lideriyiz ama... Çay sevgisi hayatınızı karartmasın

Tartışmalı deney! Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Tartışmalı deney! Bilim insanları 'ölümü tersine çevirdi'

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

Günlük burçlar: Riskler ve fırsatlar bir arada!

30 yıldır oturamıyor!

30 yıldır oturamıyor!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.