Ahmet Melih Yılmaz sözleriyle Armağan Çağlayan'ı ağlattı! "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum"

Armağan Çağlayan'ın Gör Beni konuğu trans birey olmaya karar veren Çukur dizisinde canlandırdığı Timsah Celil karakteriyle hafızalara kazınan Ahmet Melih Yılmaz oldu. Cinsiyet değiştiren oyuncu adını Meli Bendeli yaptı. Cinsiyet değiştirme sürecini anlatan Bendeli, başka bir ülkeye yerleşmek istediğini belirtti.

Çukur'un Timsah Celil'i açıklamasında "Hayatım gitmiyordu. Kabuslardan bir yerlerden atıyorum kendimi sürekli. İlerletemiyorum hayatımı. Bu sosyal olarak da böyle, iyice eve kapanmalar böyle... Dünyadan çekilmiştim veya onu öldürecektim, Allah'tan korktum travesti oldum yani öyle söyleyeyim" diyerek dikkat çekti.

Çok melankolik olduğunu söyleyen oyuncu bazen unutulmak ve toz olmak istediğini söyledi. Meli Bendeli bir dönem çok aşık olduğu insanın gittiğini ve kendisinin eski sevgilisini 6 sene beklediğini anlattı.

AĞLATAN SÖZLER!

Ünlü oyuncu konuşmasında "Ona ben 'travesti olacağım' diye mesaj attım. Arkandayım dedi, yanımda olacaktın dedi. Ben önüme baktım. Böyle olmamın kendisiyle alakası yok. Geç kalmamın alakası var. O yüzden önüme çıkan herkese kızgınım. Anama, oyunculuğa, unutamadım adama, herkese ayrı kızıyorum. Evvelimi bilmeyen ahirimden hesap sormasın. İnsanların şaşkınlıklarını anlıyorum da teessüflerini anlamıyorum" dedi.

Bu anlarda Armağan Çağlayan gözyaşlarına hakim olamadı ve "Bu kadar sert bir şey beklemiyordum açıkcası. Bir insanın herkese kızgın olması taşınması çok zor bir yük" dedi.



