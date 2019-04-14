SPOR

Ahmet Nur Çebi: Bir gün başkan olmak istiyorum

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.04.2019 16:06 | Son Güncelleme

Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi Ahmet Nur Çebi, aday olup olmayacağıyla ilgili konuştu. Her şeyin doğru zamanda yapılması gerektiğini söyleyen Çebi, "Tabii ki bir gün yeniden yönetici ya da başkan olmak gibi bir arzum var. Ancak şu anda puan farkı 8'e indi ve birlik olup yönetime destek olma zamanı" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi: Bir gün başkan olmak istiyorum

1903 Birliği üyeleri bugün kahvaltı ve barbekü partisinde bir araya gelirken Beşiktaş Eski Yöneticisi Ahmet Nur Çebi de organizasyona katılan isimler arasındaydı. Eski yönetici Hakan Aksoy, 1903 Birliği Başkanı Melih Arslan, Batur Gültekin, Ahmet Akpınar, Erol Akerman ve Akın Özcan gibi siyah-beyazlıların önde gelen isimlerinin yer aldığı buluşmada Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi'den önce 1903 Birliği Başkanı Melih Arslan güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirterek, "Biz 1903 birliği olarak bütün camianın bir araya gelmesi, dostluk, kardeşlik olsun diye piknik düzenledik. Camiayı bir araya getirelim, Beşiktaş için iyi şeyler düşünelim diye toplandık. Sayın başkanımızda bizi kırmadı, geldi” diye konuştu.

Spor camialarını çok zor günler beklediğini belirten Ahmet Nur Çebi, “Buna Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil. Dolayısıyla birlik ve beraberlik olmadan bu işin için çok zor çıkabiliriz. Bu sebeple arkadaşlarıma hep söylüyorum, ‘Ne olur bir araya gelelim, beraber olalım’ diye. Bu tür şeylerde geri durmamak lazım. Beşiktaş’ın da dünkü maçtan sonra şampiyonluk potasına girdi diyebiliriz. Biz gelin birlik, beraberliğimize devam edelim, Beşiktaş’ın başarılı olması için uğraşalım. Beşiktaş’ı iyi idare edenler varsa arkalarında duralım, iyi idare edemeyenler varsa da kibar ve nezaket içerisinde daha doğru yaptıklarını teknik etmekte bizim vazifemiz olsun. Buluşunca gelindiğinde iktidar için mücadele eden tipler olmayalım. Bir aile olmayı başaralım” şeklinde konuştu.

"BİR GÜN BAŞKAN OLMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş Başkanlığı içinde düşüncelerini dile getiren Çebi, “Ara sıra hadi başkan diliyorlar. Açık söyleyeyim ben de keyif alıyorum. Doğru zamanda doğru işler yapmayan bireyler etrafına da zarar verirler. Onun için ben kimseyi mahcup etmek istemiyorum. Ben mahcup olursam sizler de mahcup olursunuz. Bir gün elbet Beşiktaş’a görevi tekrar alıp ve ya başkanlık yapmayı arzu ettiğimi herkes biliyor. Kimseden saklamadım. Müsaade eden kendi gerçeklerimle ve kulüp gerçekleri ile yapabildiğim hesaplarla doğru zamanı kendim tespit edeyim” ifadelerini kullandı.

PARTNERKimin aklına gelirdi? Yaptığını görünce...Kimin aklına gelirdi? Yaptığını görünce...
Beşiktaşlı oyuncu öyle bir şey yaptı kiBeşiktaşlı oyuncu öyle bir şey yaptı ki
''Şampiyonluğu kovalayacağız''''Şampiyonluğu kovalayacağız''
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Spor Toto Süper Lig ahmet nur çebi

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Beşiktaşlı oyuncu öyle bir şey yaptı ki

Beşiktaşlı oyuncu öyle bir şey yaptı ki

Kartlar havada uçuştu! Derbide kavga çıktı

Kartlar havada uçuştu! Derbide kavga çıktı

Alex'ten Aykut Kocaman'a gönderme

Alex'ten Aykut Kocaman'a gönderme

Türk futbol tarihine damga vuran maç

Türk futbol tarihine damga vuran maç

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Beşiktaş idmanında yumruk yumruğa kavga

Beşiktaş idmanında yumruk yumruğa kavga

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Beşiktaşlı yıldız futbolu bırakıyor!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Nur Çebi: Bir gün başkan olmak istiyorum

Ahmet Nur Çebi'den başkanlık açıklaması

Sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Loris Karius...

Beşiktaşlı oyuncu öyle bir şey yaptı ki

Burak Yılmaz: Şampiyonluğu kovalayacağız

''Şampiyonluğu kovalayacağız''

Şenol Güneş'ten Atiba ve Burak Yılmaz'a övgü

Atiba ve Burak Yılmaz'a övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Ekrem İmamoğlu'ndan Beşiktaş taraftarına övgü

Beşiktaş'ta Caner Erkin, Sivasspor maçında yok

Caner Erkin'den kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.