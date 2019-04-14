Ahmet Nur Çebi: Bir gün başkan olmak istiyorum

1903 Birliği üyeleri bugün kahvaltı ve barbekü partisinde bir araya gelirken Beşiktaş Eski Yöneticisi Ahmet Nur Çebi de organizasyona katılan isimler arasındaydı. Eski yönetici Hakan Aksoy, 1903 Birliği Başkanı Melih Arslan, Batur Gültekin, Ahmet Akpınar, Erol Akerman ve Akın Özcan gibi siyah-beyazlıların önde gelen isimlerinin yer aldığı buluşmada Ahmet Nur Çebi açıklamalarda bulundu. Çebi'den önce 1903 Birliği Başkanı Melih Arslan güzel bir organizasyonda bir araya geldiklerini belirterek, "Biz 1903 birliği olarak bütün camianın bir araya gelmesi, dostluk, kardeşlik olsun diye piknik düzenledik. Camiayı bir araya getirelim, Beşiktaş için iyi şeyler düşünelim diye toplandık. Sayın başkanımızda bizi kırmadı, geldi” diye konuştu.

Spor camialarını çok zor günler beklediğini belirten Ahmet Nur Çebi, “Buna Fenerbahçe ve Galatasaray da dahil. Dolayısıyla birlik ve beraberlik olmadan bu işin için çok zor çıkabiliriz. Bu sebeple arkadaşlarıma hep söylüyorum, ‘Ne olur bir araya gelelim, beraber olalım’ diye. Bu tür şeylerde geri durmamak lazım. Beşiktaş’ın da dünkü maçtan sonra şampiyonluk potasına girdi diyebiliriz. Biz gelin birlik, beraberliğimize devam edelim, Beşiktaş’ın başarılı olması için uğraşalım. Beşiktaş’ı iyi idare edenler varsa arkalarında duralım, iyi idare edemeyenler varsa da kibar ve nezaket içerisinde daha doğru yaptıklarını teknik etmekte bizim vazifemiz olsun. Buluşunca gelindiğinde iktidar için mücadele eden tipler olmayalım. Bir aile olmayı başaralım” şeklinde konuştu.