Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a barışma yanıtı

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, mevcut başkan Fikret Orman'ın, "Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız. Yarın barışırız, bir şey olmaz" sözlerine cevap verdi. Orman'ın sergileyeceği tutumun önemli olduğunu dile getiren Çebi, "Barışabiliriz tabii. Nasıl barışık geldik ve darıldıysak, darıldıktan sonra da barışılabiliyor. Dünyada böyle şeyler oluyor. Tabii ki tavırlarına, isteğine bağlı. Onun 'Yarın barışırız.' sözleriyle ilgili tavır ve davranışlarını göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa, biz uzatılan eli geri çevirmeyiz. 'Abi.' dendi, 'Başkanım.' dedik. Bana uzatılan eli karşılıksız bırakmam ama o tavırları görmek istiyorum. Gelişmelere bakacağım." şeklinde konuştu. "ONLAR BENİM DAVA ARKADAŞLARIM" Kongre listesinde kulüp eski yöneticilerinin olmasına değinen Çebi, ekibinin daha önceki zor durumlarda elini taşın altına sokan isimlerden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi: "Onlar benim dava arkadaşlarım. Geçmiş başarılı yıllarda onlarla çalıştım. İlk geldiğimiz 14 ay çile ve sıkıntı çektiğimiz bir zamandı. O zaman dilimi içinde Beşiktaş'a kendini adamış yönetici arkadaşlarımın burada olduğunu göreceksiniz. Onlar Beşiktaş için 7 sene evvel 14 ay ne yapmışsa, bugün de onu yapmak üzere ellerini taşın altına yine koydular. Daha sonra gelip buranın sefasını süren, özel uçaklarla gidip gelenlerle benim arkadaşlarım aynı addedilemezler. 7 sene evvel buraya 14 ay emeğini, alın terini vermiş, kulübün ayağa kalkmasını sağlamış, şampiyonlukların, yapılan ödemelerin arkasında bu arkadaşlarım yatıyor. 7 sene önce olduğu gibi ellerini taşın altına koymayı kabul ettikleri için onlara teşekkür ediyorum."

Siyah-beyazlı kulüpte 7 sene önce göreve başladıkları yer ile hemen hemen aynı noktada olduklarını savunan Çebi, "Beşiktaş'ın 'FEDA' projesini ikinci kez kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyorum. Göreve gelip hesaplara baktığımızda, zaten yapılması gereken bir şey varsa yapacağız. Artık kendi kendimize söylemler yok. Gerçeklerin içine gireceğiz ve yapılması gereken neyse onu yapacağız. 'FEDA' mı olur, ne olur onu bilemiyorum şu anda. Açık ve şeffaf olacağız. Geldiğim zaman bakacağım, inceleyeceğim ve bunları paylaşacağım." diye konuştu. Kendisinin ve listesindeki kişilerin, kulübe mali destek verebilecek isimler olarak gösterilmesinden duyduğu rahatsızlığı aktaran Çebi, "Beşiktaş'ta yöneticilerimin ve adımın para ile anılması beni rahatsız ediyor. Bunları konuşmaktan utanıyorum. Gereği neyse yapılır. 'Elini cebine atmak' kavramı çok hoş bir söylem değil. Doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu. "ŞENOL GÜNEŞ KAPISI ÇALINMAYI HAK EDEN BİR HOCAMIZ" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ay-yıldızlı ekipte aldığı sonuçların kendisini mutlu ettiğini kaydeden Çebi, ihtiyaç olması halinde kapısını çalacaklarını belirterek, şunları aktardı: