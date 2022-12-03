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Ahmet Nur Çebi'den şok çıkış: Gitmek istiyorum

03.12.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, divan kurulunda konuştu. Tevfik Yamantürk’e cevap vererek, "Burada ‘Burayı yönetecek adam yok’ demek yakışık almamıştır" diyen Çebi, pandeminin de kulübe verdiği zararın 115 milyon Euro olduğunu ifade etti. Çebi, geçmiş borçlara dikkat çekerek, "3 milyar borcun faizi bugün bu noktaya geldi. Bizim dönemimizin zararı 300 milyon TL" diye konuştu.

Ahmet Nur Çebi'den şok çıkış: Gitmek istiyorum

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Engelliler Haftası nedeniyle engelli takımına söz verdiğini belirterek toplantıdan erken ayrılmak zorunda olduğunu ifade eden Çebi, "Buradan erken çıkmaz istemezdim. Engelliler Günü’nün bütün engellilere iyi şeylerin konuşulacağı gün olmasını diliyorum" dedi. Garip bir toplantı olduğunu ifade eden Çebi, "Divan başkanı benden yaşça büyük, biraz kendimi frenleme ihtiyacı duyuyorum. Konuşulan şeyler çok ağırdı. 2. başkan kendisinin yanına 2 kez gitti. Bu süreç içinde kendisinin yanına giderken Engin Baltacı ‘Benim aile dostum, ben gidip konuşayım’ dedi, ben de ‘tamam’ dedim. Beşiktaşlıların Beşiktaş’ı maddi manevi korumaktan başka görevi yok. Şahsi ve kişisel tavırlar koyarak, kavga ederek bir yere varamayız. ’Bu sene birlik ve beraberlik yılı olsun’ dedim ama maalesef şu ana kadar yürümedi. Şahsi konulara girmek istemiyorum. Sürekli olarak 2. başkanına beni arattıran divan başkanımın, kurullardan sorumlu yönetim kurulu üyesi olan 2. başkanımla görüşmesinden neden rahatsız olduğunu anlamış değilim. Disiplin konusu çok tartışıldı. Lütfen buradan çıktıktan sonra tüzüğümüzü okuyun. Cezayı alan kişi eğer isterse kendisini genel kurula taşır, yönetim kurulunun görevi değil. Bu kadar kavgaya gerek yok" ifadelerini kullandı.

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"GİTMEK İSTİYORUM"

Camianın yüzde 90’ı tarafından desteklendiklerini söyleyen Ahmet Nur Çebi, "Camianın yüzde 90’ı tarafından desteklendiğimizi biliyoruz. Ama yüzde 10’luk bir kesim var, sesi yüzde 90’dan fazla çıkıyor. Yüzde 90’lık arkadaşlarımız nerede, buradan bu sıkıntımı iletmek istiyorum. Kötü bir divan kurulu geçiriyorum. Müsaadenizle şu an için gitmek istiyorum. Hiç hoş olmayan bir tarzdaki konuşmayla, bu ortamın bu hale gelmesi, Beşiktaş’a yakışmamıştır." dedi.


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