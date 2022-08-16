Ahmet Nur Çebi'den Yasin Kol'a büyük tepki! TFF'ye çıkarma yaptı...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Alanyaspor maçına damga vuran Yasin Kol için TFF'yi ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Çebi, "Beşiktaş'ın bundan fazlasını kaldıracak limitinin kalmadığını ilettik. Bir cerrahın hata yapma ihtimali olmadığı gibi hakemlerin de hata yapma hakkı yok." ifadelerini kullandı.

"BİR HATAYI ANLARSINIZ AMA BİR MAÇTA 10 TANE OLMAZ"

Ahmet Nur Çebi: "Bir hatayı anlarsınız ama bir maçta 10 tane olmaz. Pozisyonları içeride sorduk, hangisi doğru diye sorduk. Ben adalet ve vicdan istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Benim camiam mutsuz, benim camiamın güvene ihtiyacı var. Hakemlerle ilgili TFF'nin kamuoyu önünde daha şeffaf olması gerektiğini söyledik. Onlar da bu konuda bir çalışma içerisinde."

"TERCİHİMİZ YASİN KOL'U BİR DAHA MAÇLARIMIZDA GÖRMEMEK"

Ahmet Nur Çebi: "Beşiktaş'ın yaşadığı haksızlığı belgeleriyle TFF'ye sunduk. Gerekenin yapılacağını umuyoruz ve bekliyoruz. Beşiktaş'ın bundan fazlasını kaldıracak limitinin kalmadığını ilettik. Bundan evvelki yönetim hakemleri gönderdi, sonra geri aldı. Bence ortada bir sorun vardı, onun gereği yapılmıştı, sonra geri aldılar. Bana göre hatalılar. Tercihimiz Yasin Kol'u bir daha maçlarımızda görmemek. Bunu da izah ettik. Canımız çok yandı."

