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Ahmet Nur Çebi iddialara cevap verdi! Yanlış Onana mı transfer edildi?

26.09.2023 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Takım başarılı olsun da bize yapılanları biz kaldırırız. Galatasaray tribünlerinde bana edilen küfürleri unutmadım. Taraftarımızın bana sahip çıkması gerekirken yapılanları anlayamıyorum" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, tribünlerden kendisine yöneltilen "istifa" tezahüratlarıyla ilgili, "Maç bittikten sonra futbolcularımız soyunma odasına girsinler, ondan sonra bana bağırmaya başlasınlar." ifadelerini kullandı. Beşiktaş Park'ta Paribu'yla yapılan anlaşma için düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ahmet Nur Çebi, tribünlerin kendisi için yaptığı "istifa" tezahüratı hakkında konuştu.

"BEN STATTA BEKLERİM, O ZAMAN BAĞIRSINLAR"

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Kulübün ekonomisinin düzelmeye başladığı ortamda muhaliflerin göreve gelme arzusunun taraftarlarda karşılık bulabileceğini vurgulayan Çebi, taraftarların "istifa" diye bağırmalarının sebebini bilmediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Her cuma günü öğleden sonra herkesi buraya beklediğimizi söyledim ama gelen sayısı sıfır. Ben Beşiktaş başkanıyım, herkes benim için kıymetli. Gelip istediklerini anlatsınlar, gerçekten ne istediklerini bilmiyorum. Transfer döneminde 2 oyuncu vardı. Rakiplerin bize çalım attığını söylemişler, sonrasında tepkiler başladı. Ama bu isimlerden biz vazgeçmiştik. Galatasaray taraftarının bana ettiği küfürleri ben unutmadım. Çok şükür bizim taraftarlarımız başka kulübün başkanına küfür etmedi. Ama ben orada küfür yiyorsam, Beşiktaş taraftarının bana sahip çıkmasını beklerdim. Ekonomimiz düzgün gidiyor, iyi transferler yaptık. Trabzonspor'a 3-0 yenildiğimizde ben kahroldum. Ama Trabzonspor dün gitti Hatayspor'a yenildi. Futbol böyle. Sabırla sezon sonunu beklemek lazım diyorum. Maçın bitimine 3 dakika kala istifa diye bağırmasınlar. Maç bittikten sonra futbolcularımız soyunma odasına girsinler, ondan sonra bana bağırmaya başlasınlar. Ben maç bittikten sonra 15 dakika daha statta beklerim."

YANLIŞ ONANA MI TRANSFER EDİLDİ?

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Eski başkan adaylarından Hürser Tekinoktay'ın Jean Onana transferi hakkında yaptığı "Senin geçmişine baktığın ve herkesin istediği Onana, Everton'a giden Amadou Onana. Aldığın ise Kamerun Nkufo futbol okulundan yetişen Jean Onana." açıklamasıyla ilgili de konuşan Çebi, "Bunu yapan kişinin aklınca kinaye ve espri yapmış olduğunu görüyoruz. Espri ve kinaye yapmamışsa aklından zoru vardır. Umarım kinaye yapmaya çalışmıştır ama ne pahasına. Bir de bu kişi Beşiktaş'a başkan adayı oldu. Yoktu burada bu beyefendi ama tekrar çıktı ortaya. Hoş geldi sefa geldi." ifadelerini kullandı.

"BİRAZ SABIR DİLİYORUM"

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Beşiktaş-Mondihome Kayserispor mücadelesi sırasından sosyal medya hesabından eski kulübü Lens'in maçını takip ettiğini gösteren fotoğraf paylaşan Jean Onana'yla henüz konuşmadığını ve teknik direktör Şenol Güneş'in oyuncunun performansı sonrasında karar verdiğini vurgulayan Çebi, yapılan transferler hakkında da "Yeni transferlerin takıma uygun olduğuna inanıyorum. Hepsini zaman gösterecek. Biraz sabır diliyorum. Birçok takım 13. sıradan gelip şampiyon olmuştur. 5 maçta sonuç biçmek doğru değil." diye konuştu.

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