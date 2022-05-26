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Ahmet Nur Çebi, listesini teslim etti

26.05.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ta başkan adayı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini teslim etti. Çebi, açıklamasında bazı isimlerle yolların ayrıldığını söyledi.

Ahmet Nur Çebi, listesini teslim etti

Beşiktaş'ta 29 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimde yeniden aday olan Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu listesini teslim etti.

Yeni dönem için açıklama yapan Çebi, "Benim bir görev sürem tamamlandı. Tekrar aday oldum. Yaklaşık bir hafta bir liste verdim, bugün ikinci listeyi arz ettim. Görev yaptığım tüm arkadaşlarıma candan teşekkür ederim. Çok zor bir süreçti. Bu süreç, geçmişten daha zordu ve gelecekten de daha zor olacak. Bir kısmı ile yollarımız şimdilik ayrıldı. Yeni gelen arkadaşlarımız oldu. Gidenlere teşekkür ediyoruz, gelenlere hayırlı olsun diyoruz." dedi.

Başkanlık için Fuat Çimen ile yarışacak Ahmet Nur Çebi, ayrıca, "Diğer aday arkadaşa da başarılar diliyoruz. Keşke daha fazla adayın olduğu bir seçim olsaydı. Tercihim oydu. Umarım bundan sonraki dönemde daha fazla kişinin katıldığı seçim yaşarız. Beşiktaş için hayırlı olmasını diliyorum. Beşiktaş büyük, 120 yıllık bir camiadır." şeklinde konuştu.

Ahmet Nur Çebi, son olarak, "Camiaya da bir şeyler söylemek istiyorum. Tereddütle kalmasınlar. Bu camia her türlü zorluğun altından kalkacak yapıda ve güçtedir." sözlerini kullandı.

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Ahmet Nur Çebi Beşiktaş Futbol Kulübü
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