SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi, Tadic transferindeki suçu Şenol Güneş'e attı!

Ahmet Nur Çebi, Tadic transferindeki suçu Şenol Güneş'e attı!

23.11.2023 08:45 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Dusan Tadic ve Alexander Djiku hakkında açıklamalarda bulundu. Sezon başında gündem olan Tadic transferi hakkında itiraflarda bulunan Çebi, bu transferi Şenol Güneş'in istemediğini iddia etti.

Dusan Tadic

Dusan Tadic

SIR Sırbistan
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaşlı taraftarları sezon başında derinden üzen Tadic transferiyle ilgili Ahmet Nur Çebi'den itiraf geldi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"ŞENOL GÜNEŞ TADİC'İ İSTEMEDİ"

175cad679cd4482398f5516848dd7678

"Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için."

"SIKINTILI SÜREÇ YAŞIYORUZ"

864c49096c8448039f9924c545031fe9

"Beşiktaş sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İstemediğimiz, beklemiğimiz sonuçlarla karşılaştık. Tabii ki üzgünüm. Ancak daha lig bitmedi, zaman içinde takımın nereye geleceğini göreceğiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Çok zor bir fikstürle başladık. Diğerleri bu konuda avantajlıydı. Seyahatlar çok üst üste geldi."

"ABOUBAKAR'IN RAPORU VAR"

bxHGzb6CGUSXJNoCQgBVpw

"Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var."

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ı çabuk unuttu! Zaniolo'dan itirafGalatasaray'ı çabuk unuttu! Zaniolo'dan itiraf
Fatih Altaylı'dan Fatih Terim'e olay gönderme!Fatih Altaylı'dan Fatih Terim'e olay gönderme!
Galatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesiGalatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesi
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi beşiktaş tadic sezon alexand iyet
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Dilan Polat cezaevinde de gelir kapısı buldu! Bomba iddia: 300 kişiye...

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Ankara’da komşuların gürültü kavgasında katliam: 2’si çocuk 5 kişi öldü…

Galatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesi

Galatasaraylıları yıkacak Icardi gelişmesi

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

''Sanki sahada çay içiyorum, kahve içiyorum''

Fatih Altaylı'dan Fatih Terim'e olay gönderme!

Fatih Altaylı'dan Fatih Terim'e olay gönderme!

Galatasaray, Igor Tudor davasını kaybetti!

Galatasaray, Igor Tudor davasını kaybetti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Tacizci dadı skandalı! 16 erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulundu

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

Yemek pişirmede devrim yaratan teknoloji! En iyi airfryerlar indirimde

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

5 yaşındaki çocuğa tecavüz suçuyla aranıyordu! Yıllar sonra yakalandı

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Oğluna gelin adayı olarak öyle bir isim seçti ki...

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

Konforlu, işlevsel, su geçirmez! Columbia montlar indirimde

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.