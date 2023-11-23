Ahmet Nur Çebi, Tadic transferindeki suçu Şenol Güneş'e attı!

Beşiktaşlı taraftarları sezon başında derinden üzen Tadic transferiyle ilgili Ahmet Nur Çebi'den itiraf geldi. İşte Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları...

"ŞENOL GÜNEŞ TADİC'İ İSTEMEDİ"

"Onana'yı Şenol hoca istedi. Djiku ve Tadic'i ise istemedi. 'Benim istediğim oyuncular değil' dedi. Tadic ile neredeyse sona gelmiştik. Önümüz kesildi, istenmediği için."

"SIKINTILI SÜREÇ YAŞIYORUZ"

"Beşiktaş sıkıntılı bir süreç yaşıyor. İstemediğimiz, beklemiğimiz sonuçlarla karşılaştık. Tabii ki üzgünüm. Ancak daha lig bitmedi, zaman içinde takımın nereye geleceğini göreceğiz. Ben oyuncularıma inanıyorum. Çok zor bir fikstürle başladık. Diğerleri bu konuda avantajlıydı. Seyahatlar çok üst üste geldi."

"ABOUBAKAR'IN RAPORU VAR"

"Aboubakar sakat, raporu var. Sakat oyuncuyu oynatırsanız daha büyük sıkıntılar olur. 1-2 maç oynatabilirsiniz ama sonraki süreç sıkıntıya girer. Afrika'dan bir virüsle geldi, daha sonra antrenmanda ısınırken sakatlandı. Dönecektir ama şu an sakat. Art niyeti hiçbir zaman olmamıştır. Kendisi ile yakın bir dostluğum ve ağabeyliğim var."





