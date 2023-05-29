SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı olacak mı? 'Şu anki isim yerine başkası gelmeli!'

Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı olacak mı? 'Şu anki isim yerine başkası gelmeli!'

29.05.2023 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, haziran ayında yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimine aday olmayacağını, mevcut Başkan Mehmet Büyükekşi'nin ise iyi niyetli, çalışkan ama başarısız olduğunu söyledi.

Ahmet Nur Çebi, TFF Başkanı olacak mı? 'Şu anki isim yerine başkası gelmeli!'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) haziran ayında yapılacak başkanlık seçimi için aday olmayacağını söyledi.

"KAFAMDA ÖYLE BİR DÜŞÜNCE YOK"

e3ccacf6ceb24bddb261b5d8d9821a4f

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 3 nolu sahanın açılışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, "Kafamda böyle bir düşünce yok. Beşiktaş'ın başkanıyım, burası çok onurlu ve gururlu bir görev yeri. Burada faydalı olmaya talibim. Bunu kimlerin çıkardığını bilmiyorum. İyi niyetli isteyenler olabilir, onlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"TFF BAŞKANI DEĞİŞMELİ"

f4598b84ad4d40aa9e4c0769b287ec40

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi başarılı bulmadığını aktaran Çebi, "Mevcut federasyon başkanının iyi niyetli olduğuna inansam da çalışkan olduğunu kabul etsem de başarılı olduğunu düşünmüyorum. Kendisinin yerine bir başkasının göreve devam etmesini tercih ediyorum." ifadelerini kullandı.

"UEFA'DAN CEVAP GELMEDİ"

3b6a73c8d1b742d3bf160408afb039fe

Çebi ayrıca depremler nedeniyle ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK'nin maçları için TFF'nin aldığı kararı bir kez daha eleştirerek, şunları kaydetti:

"UEFA'ya görüşünü, bu durum sağlıklı mı diye sorduk, henüz cevap gelmedi. O konuda ısrar ediyoruz. Yapılan uygulamanın sağlıklı olmadığını düşünüyoruz. Depremden etkilenen iki ilin takımının ligde dondurulup devam etmesi çok doğal bir şey. Ben de destek verdim. Uygulamalar çok basit ve net. Herhangi bir takım ne nedenle ligden çekiliyorsa oynadığı maçlar dahil olmak üzere geçersiz sayılır. Bunu yok hükmünde kabul edip kafanıza göre karar alacaksınız, bunu depremin üçüncü günü gündeme getirip bizi zor durumda bırakacaksınız. Çok rahatsız olduğum konulardı. Ben deprem sonrası elimden gelen her şeyi yaptım. Benim önceliğim oradaki insanlara hizmet etmekti ama bu arada hayat devam ediyor. Depremi hiçbir zaman unutmayacağım, elim hep orada olacak. Bunları laf olsun diye konuşan insanlara yaptıklarının doğru olmadığını söylemek zorundayım."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yönetimle ilk görüşme yapıldı! Burak Yılmaz geri dönüyor... Hem de eski takımınaYönetimle ilk görüşme yapıldı! Burak Yılmaz geri dönüyor... Hem de eski takımına
Kılıçdaroğlu yeni vaadini duyurdu: Maçlar şifresiz yayınlanacakKılıçdaroğlu yeni vaadini duyurdu: Maçlar şifresiz yayınlanacak
Arda Turan'ın takımı adım adım Süper Lig'e!Arda Turan'ın takımı adım adım Süper Lig'e!
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Nur Çebi beşiktaş tff aday ligde iyet

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu seçim sonrası sessizliğini bozdu!

İmamoğlu seçim sonrası sessizliğini bozdu!

Ünlü oyuncu seçim sonrası kararını verdi! 'Bana gitme vakti göründü"

Ünlü oyuncu seçim sonrası kararını verdi! 'Bana gitme vakti göründü"

Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!

Almanya'da erken sevincin sonu hüsranla bitti!

7 yıl önce şampiyon olmuşlardı, küme düştüler!

7 yıl önce şampiyon olmuşlardı, küme düştüler!

Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...

Fenerbahçe ile anlaştı mı? Kendisi açıkladı...

Kritik maç öncesi o ihtimal! Eğer kaybederse...

Kritik maç öncesi o ihtimal! Eğer kaybederse...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

4 yıl önce ölen rahibeyi mezarından çıkarttılar! “Mucize” diyerek...

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Çok satanlarda birinci sırada! Camper ayakkabıda 1000 TL indirim

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Seçim sonrası Birce Akalay'dan Kılıçdaroğlu paylaşımı!

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Boşanmak istemeyen kadın kocasına çekiçle saldırarak öldürdü

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.