Ahmet Nur Çebi: Umuyorum ki şampiyon olacağız

Süper Lig'in 30. haftasında oynanacak Medipol Başakşehir-Beşiktaş mücadelesi öncesinde siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, cezası nedeniyle maçta görev yapamayacak olan teknik direktör Sergen Yalçın'la buluştu.

Çebi, Yalçın'la Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yakınlarındaki restoranlardan birinde bir araya gelerek yemek yedi.

Yemek öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çebi, şampiyon olacaklarını belirterek, "Şampiyon olacağız inşallah. Herkes gibi biz de istiyoruz. Rakiplerimiz de istiyor. Onlara da saygımız var. İyi olan kazansın. Bizim için de onlar için de hatalarla maçların kazanıldığı bir şampiyonluk söz konusu olmasın. Cüneyt Çakır da benim için önemli bir hakem. Hakemlerimizin hepsi önemli. Yeter ki maçlar ve sezon bittiğinde şampiyonluk kupasını kaldıranın aleyhinde kelimeler kullanılmasın. Olaylar hatırlatılmasın, 'Şu maçta böyle olmuştu, bu maçta hakem size şöyle yaptı, bu maçta böyle yaptı' olmasın. Herkes şampiyonluğunu güzel yaşasın, umarım biz şampiyon oluruz." diye konuştu.