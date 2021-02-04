Ahşap boyama nasıl yapılır? İşte en çok kullanılan teknikler

Peçete tekniği, seramik, cam, tahta gibi objelerin üzerine yapıştırılarak yapılan bir tekniktir. Transfer tekniği de, resimlerin obje üzerine ters çevrilerek aktarılmasıyla elde edilen bir tekniktir. Doku teknikleri ve zemin teknikleri de bulunmaktadır. Doku teknikleri, muhtelif malzemelerle objenin üzerine farklı dokuların yapılmasıyla olur.

Boyanacak ahşap yüzey öncelikle gayet iyi bir şekilde zımparalanmalıdır. Bu zımpara kağıt ya da sünger zımpara olabilir. Böyle bir malzemeyle iyice ovarak zımparalıyoruz. Bir kat boya yaptıktan sonra zımpara işlemi bir daha yapılır. Yüzey pürüzsüz hale getirilir ki üstünde rahatlıkla çalışılsın.

AHŞAP BOYAMADA FIRÇA SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Ahşap boyama uygulamasında akrilik boyalar kullanılmaktadır. Akrilik boyalar için de uçları sert olmayan ipek fırçalar kullanılmalıdır. Bu tip fırçalarla boya yapıldığında iz oluşmaz. Sünger fırçalarla da boyama yapılabilir.

İpek fırçanın dışında, yapılacak tekniğe göre bazen ikinci kalite saf kıl fırçalar da kullanılabilir. Bu fırçalar çeşitli şekillerde olabilir. Zemin fırçaları, kesik uçlu fırçalar, kalın fırçalar, yuvarlak uçlu fırçalar olabilir. Bu fırçaların genel olarak kullanımı su bazlı boyalar ile olmaktadır. Fırçaları kullanırken kurumamasına dikkat edilmelidir. Sık sık suya bırakarak kurumaması sağlanmalıdır.