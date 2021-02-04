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Ahşap boyama nasıl yapılır? İşte en çok kullanılan teknikler

Betül Songur Betül Songur 04.02.2021 10:46 | Son Güncelleme:
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Ahşap boyama nasıl yapılır? İşte en çok kullanılan teknikler

Ahşap boyamada en çok kullanılan tekniklerin başında dekupaj tekniği gelir. Dekupaj tekniği, fotokopilerin veya dekupaj kağıtlarının, ahşap boyamada kullanılan malzemeler üzerine tutkalla yapıştırılmasıyla yapılan bir tekniktir.

Peçete tekniği, seramik, cam, tahta gibi objelerin üzerine yapıştırılarak yapılan bir tekniktir. Transfer tekniği de, resimlerin obje üzerine ters çevrilerek aktarılmasıyla elde edilen bir tekniktir. Doku teknikleri ve zemin teknikleri de bulunmaktadır. Doku teknikleri, muhtelif malzemelerle objenin üzerine farklı dokuların yapılmasıyla olur.

Boyanacak ahşap yüzey öncelikle gayet iyi bir şekilde zımparalanmalıdır. Bu zımpara kağıt ya da sünger zımpara olabilir. Böyle bir malzemeyle iyice ovarak zımparalıyoruz. Bir kat boya yaptıktan sonra zımpara işlemi bir daha yapılır. Yüzey pürüzsüz hale getirilir ki üstünde rahatlıkla çalışılsın.

AHŞAP BOYAMADA FIRÇA SEÇİMİ NASIL OLMALIDIR?

Ahşap boyama uygulamasında akrilik boyalar kullanılmaktadır. Akrilik boyalar için de uçları sert olmayan ipek fırçalar kullanılmalıdır. Bu tip fırçalarla boya yapıldığında iz oluşmaz. Sünger fırçalarla da boyama yapılabilir.

İpek fırçanın dışında, yapılacak tekniğe göre bazen ikinci kalite saf kıl fırçalar da kullanılabilir. Bu fırçalar çeşitli şekillerde olabilir. Zemin fırçaları, kesik uçlu fırçalar, kalın fırçalar, yuvarlak uçlu fırçalar olabilir. Bu fırçaların genel olarak kullanımı su bazlı boyalar ile olmaktadır. Fırçaları kullanırken kurumamasına dikkat edilmelidir. Sık sık suya bırakarak kurumaması sağlanmalıdır.

Uzun süre kullanımdan sonra fırçada boyalar birikir. Bunları özel fırça temizleme solüsyonu veya arap sabununda bir gece bekletip yıkayarak temizleyebiliriz.

AHŞAP SÜSLEME İÇİN HANGİ MALZEMELER KULLANILIR?

Ahşap boyama tekniklerini uyguladığımızda, mutlaka bir takım aksesuarlar ile yaptığımız objeleri çeşitlendiriyor, renklendiriyor ve güzelleştiriyoruz. Bunun için de bize yardımcı çeşitli aksesuarlar vardır.

Bunların başında boncuk boyalar gelmektedir. Çizildiği zaman kalem gibi olup, şeklin üstünde değişik görüntüler vermektedir. Polyester minik minyatürler, ahşap minyatürler, CNC veya lazerle kesilmiş objeler, kurdeleler, danteller, ipler hatta kendir veya deniz kenarından toplanan deniz kabukları, deniz yıldızları ilave olarak kullanılabilecek malzemelerdir.

AHŞAP BOYAMA YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Ahşap boyama yapmadan önce, alınacak ahşap objenin sağlamlığına iyice bakılmalıdır. Eve getirildiğinde çalışılacak yere bir örtü serilmelidir. Çünkü kullanılacak boyalar yapıştığı yerden çıkmaz. Temiz zımpara olmalı, kaliteli boyalar kullanılmalıdır. Kalitesiz boyalarla yapılan obje kötü görüntü vermektedir.

MDF'nin yüzeyine dikkatlice bakılmalı, pürüzsüz ve düz bir yüzey olmalıdır. Ahşap boyama aşamasına geçildiğinde, fırçanın batırıldığı renkler karıştırılmamalıdır. O fırçanın tekrar kullanılabilmesi için iyice yıkanmış ve kurutulmuş olması gerekmektedir.

Ahşap boya yaparken üstünüz boya olabilir. Su ve sabunla gayet rahat çıkar. Ancak tişört veya önlüğe yapışan boya maalesef çıkmaz.

Kaliteli boyayı bulmak için, ahşap boyama malzemeleri satan hobi mağazalarına gidilebilir. Kırtasiye malzemeleri satan yerlerde de akrilik boya bulunmaktadır.

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