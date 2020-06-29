Ahşap kasaları sakın çöpe atmayın! Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi olacaklar...

Manavlarda sebzeleri muhafaza etmek için, iş yerlerinde eşya taşımak için kullanılan ahşap kasalar, evlerde de dekorasyon için kullanılıyor. Ahşap kasalarla yapabileceğiniz birbirinden farklı dekorasyon fikirlerini sizin için derledik.
Ahşap kasalarınızı hem ev hem de bahçe dekorasyonu için sehpa olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Bahçe tasarımı için düzenlenecek ahşap kasalar, doğal renkleriyle çok daha otantik bir görünüm sergileyebilir. Ev içi tasarımı için kullanacaksanız güzel bir zımpara gerekir. Zımparanın ardından kasanızı uygun bir renge boyayarak verniklediğinizde uzun süre kullanabileceğiniz harika bir sehpaya sahip olursunuz. Yalnız, verniği asla unutmamalısınız. Aksi takdirde çay ve kahve lekelerini sehpanızın üzerinden çıkarmak bir işkenceye dönüşebilir.
Dostlarınızı davet ettiğiniz bir baby shower partisinde veya açık alanda yapacağınız bir piknikte, ahşap kasalarla harika sunumlar yaratabilirsiniz. Güzelce zımparaladığınız minik bir ahşap kasayı, isterseniz boyayabilir isterseniz de doğal haliyle bırakabilirsiniz. Kasa içine uygun bir lastikli kumaş parçası yerleştirerek kasanızı ekmek sepeti, sunumluk ya da anahtarlığa dönüştürebilirsiniz.
Son yılların en popüler dekorasyon uygulamalarından biri olan kasa oturma grupları, öylesine işlevsel ki şimdiye kadar uygulamadığınıza pişman olacaksınız. Üst üste koyduğunuz büyük kasalarla, balkonunuza uygun bir oturma alanı hazırlayın. Üzerine ise kumaşla kaplanmış sünger minderler ve rengarenk yastıklar koyun. Canınız istediğinde kolaylıkla ortadan kaldırabildiğiniz ya da yerini değiştirebildiğiniz bu tasarım, ev bütçenizi de kesinlikle sarsmayacak. Kasaların daha muntazam durması için üst üste koyduğunuz her bir kasayı birbirine monte etmek isteyebilirsiniz. Yan yana koyduğunuz kasalarda monteleme işlemi çok da gerekli değildir. Tercih sizin!
Ayrıca, ihtiyaç halinde kasa oturma gruplarının bir parçasını ortaya çekip puf ya da orta sehpa olarak da kullanabilirsiniz.
Aksesuarlarınızı asmak için harika bir alan sunan kasalar, birkaç minik dokunuşla tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilir. Öncelikle ufak boyutlarda bir kasa bulmalısınız. Kasanın ortasına herhangi bir ahşap plaka ile bir ya da iki kat atabilirsiniz. Bu katlar, raf işlevi görecektir. Ardından, dilediğiniz kadar raptiye ya da minik çivi ile askılıklar yapabilirsiniz. Bu askılıklar, kolyelerinizi dağılmadan muhafaza etmenizi sağlayacak. Son olarak da raflar üzerine minik karton kutular koyarak duvarınıza asabilirsiniz.
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