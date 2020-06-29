Ahşap kasaları sakın çöpe atmayın! Ev dekorasyonunun vazgeçilmezi olacaklar...

Manavlarda sebzeleri muhafaza etmek için, iş yerlerinde eşya taşımak için kullanılan ahşap kasalar, evlerde de dekorasyon için kullanılıyor. Ahşap kasalarla yapabileceğiniz birbirinden farklı dekorasyon fikirlerini sizin için derledik.

AHŞAP KASADAN AHŞAP SEHPAYA

Ahşap kasalarınızı hem ev hem de bahçe dekorasyonu için sehpa olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Bahçe tasarımı için düzenlenecek ahşap kasalar, doğal renkleriyle çok daha otantik bir görünüm sergileyebilir. Ev içi tasarımı için kullanacaksanız güzel bir zımpara gerekir. Zımparanın ardından kasanızı uygun bir renge boyayarak verniklediğinizde uzun süre kullanabileceğiniz harika bir sehpaya sahip olursunuz. Yalnız, verniği asla unutmamalısınız. Aksi takdirde çay ve kahve lekelerini sehpanızın üzerinden çıkarmak bir işkenceye dönüşebilir.

EŞSİZ MİNİK SEPETLER

Dostlarınızı davet ettiğiniz bir baby shower partisinde veya açık alanda yapacağınız bir piknikte, ahşap kasalarla harika sunumlar yaratabilirsiniz. Güzelce zımparaladığınız minik bir ahşap kasayı, isterseniz boyayabilir isterseniz de doğal haliyle bırakabilirsiniz. Kasa içine uygun bir lastikli kumaş parçası yerleştirerek kasanızı ekmek sepeti, sunumluk ya da anahtarlığa dönüştürebilirsiniz.