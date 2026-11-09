Doğalgaz faturanız kabarıyor ama eviniz ısınmıyor mu? İşte gözden kaçan neden

Kış aylarında evin sıcaklığını doğru ayarlamak, hem ısınma giderlerini kontrol altında tutmak hem de yaşam konforunu artırmak açısından önemli.

EVDE İDEAL SICAKLIK KAÇ DERECE OLMALIDIR?

ABD Enerji Bakanlığı'nın önerilerine göre, evde bulunulan saatlerde termostatın yaklaşık 20 dereceye (68°F) ayarlanması enerji tasarrufuna yardımcı olabilir.

Evde kimsenin bulunmadığı veya uyunulan saatlerde sıcaklığın düşürülmesi ise ısıtma sisteminin daha az çalışmasını sağlayabilir.

Çünkü iç ortam ile dış ortam arasındaki sıcaklık farkı arttıkça evden dışarıya ısı kaybı da hızlanıyor. Termostatın birkaç derece düşürülmesi, bu kaybı azaltarak doğalgaz ve elektrik tüketiminin kontrol edilmesine katkıda bulunabilir.

TERMOSTAT 20 DERECEYİ GÖSTERİYOR AMA NEDEN HALA ÜŞÜYORSUNUZ?

Termostatın gösterdiği sıcaklık, evdeki konforu belirleyen tek unsur değil. Odanın havası 20 derece olsa bile duvarlar, camlar ve diğer yüzeyler çok daha soğuk olabilir.

Vücudumuz yalnızca çevresindeki havayla değil, yakınındaki yüzeylerle de ısı alışverişi yapar. Özellikle yalıtımı yetersiz dış duvarlar ve pencereler, vücudun çevreye ısı kaybetmesine neden olarak ortamın olduğundan daha soğuk hissedilmesine yol açabilir.

Soğuk camların yakınındaki hava da hızla soğuyarak aşağı doğru hareket eder. Bu durum, pencere kapalı olsa bile odada hava akımı varmış gibi bir his oluşturabilir.

Bu nedenle kombinin sıcaklığını sürekli yükseltmek yerine pencere, kapı ve duvarlardaki ısı kayıplarını azaltmak daha etkili bir çözüm olabilir.

UYURKEN ODA SICAKLIĞI KAÇ DERECE OLMALI?

Uyku kalitesini artırmak için yatak odasının çok sıcak olmaması öneriliyor. Uyku uzmanlarının genel tavsiyeleri arasında 18-21 derece aralığı öne çıkıyor.

Akşam saatlerinde vücut sıcaklığı doğal olarak düşmeye başlıyor. Daha serin bir uyku ortamı, bu doğal sürecin desteklenmesine yardımcı olabilir. Aşırı sıcak odalar ise uykuya dalmayı ve gece boyunca rahat uyumayı zorlaştırabilir.

Bazı kişiler 16-18 derece aralığında daha rahat uyuyabildiğini belirtse de ideal sıcaklık kişiden kişiye değişiyor. Yaş, sağlık durumu, kullanılan yorgan ve evin yalıtım özellikleri de bu konuda belirleyici oluyor.

EVİN DAHA SICAK KALMASI İÇİN NELER YAPILMALI?

Kış aylarında ısınma maliyetlerini artırmadan daha konforlu bir yaşam alanı oluşturmak için bazı basit önlemler alınabilir.

İşte evin ısısını korumaya yardımcı olabilecek öneriler:

Gündüz perdeleri açın: Güneş alan pencerelerin perdelerini gündüz açık tutarak güneş ışığından faydalanın. Akşam saatlerinde ise perdeleri kapatarak camlardan kaynaklanan ısı kaybını azaltın.

Pencere ve kapı aralıklarını kontrol edin: Eskimiş silikonları, çatlamış dolguları ve yıpranmış fitilleri yenileyerek soğuk havanın içeri girmesini önleyin.

Isı yalıtımını ihmal etmeyin: Özellikle dış cephe duvarları, çatı ve pencere çevresindeki yalıtım eksiklikleri evin daha hızlı soğumasına neden olabilir.

Petek ve kombi filtrelerini kontrol ettirin: Isıtma sisteminin düzenli bakımını yaptırın. Filtrelerin temizliği ve değişimi konusunda üretici tavsiyelerine uyun.

Peteklerin önünü kapatmayın: Koltuk, perde ve mobilyaların kalorifer peteklerinin önünü kapatması sıcak havanın odaya yayılmasını engelleyebilir.

Şömine ve baca kapaklarını kontrol edin: Şömine kullanılmadığında ve ateş tamamen söndüğünde, güvenli olması şartıyla baca kapağını kapalı tutun.

ELEKTRİKLİ ISITICI KULLANIRKEN BU HATALARA DİKKAT!

Soğuk havalarda ek ısıtıcı kullanmak isteyenlerin güvenlik önlemlerini ihmal etmemesi gerekir. Elektrikli ısıtıcılar perde, koltuk, yatak ve diğer yanıcı eşyalardan uzak tutulmalı.

Ayrıca bu cihazların uzatma kablosuyla çalıştırılmaması, doğrudan uygun bir prize bağlanması ve odadan çıkarken kapatılması önem taşıyor. Uyku sırasında açık bırakılan taşınabilir ısıtıcılar yangın riski oluşturabilir.

DON OLAYLARINA KARŞI EVİNİZİ ÖNCEDEN HAZIRLAYIN

Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi yalnızca evlerin içini değil, su tesisatlarını ve dış mekanları da etkileyebilir.

Özellikle açıkta bulunan su borularının korunması, soğuğa duyarlı bitkilerin içeri alınması ve bahçe sulama sistemlerinin kış koşullarına hazırlanması olası don hasarlarının önüne geçebilir.

Isınma faturalarını ödemekte zorlanan haneler ise belediyelerin, sosyal yardım kuruluşlarının ve ilgili enerji şirketlerinin sunduğu destekleri araştırabilir.