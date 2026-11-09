Sabah uyanır uyanmaz bunu yapanlar dikkat! Uzmanlardan 30 dakika uyarısı

Sabah uyanır uyanmaz telefona bakmak birçok kişinin günlük alışkanlıkları arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre bu alışkanlık, henüz güne başlamadan zihinsel yorgunluğa ve kaygıya yol açabiliyor.

Uyku sonrasında beyin yavaş yavaş uyanıklık durumuna geçerken vücutta kortizol hormonu doğal olarak yükseliyor. Bu süreçte telefon bildirimleri, iş mesajları ve olumsuz haberlerle karşılaşmak sinir sistemini daha fazla uyarabiliyor.

Lisanslı terapist Dr. Anna Elton, beynin uyandıktan hemen sonra dış uyaranlara karşı daha hassas olduğunu belirtiyor. Elton, bildirimleri ve haberleri kontrol etmenin kişiyi daha güne başlamadan tepki verme moduna soktuğunu ifade ediyor.

Bu durum kişinin kendi düşüncelerine odaklanmasını zorlaştırırken iş yoğunluğu, sosyal karşılaştırmalar ve olumsuz haberler nedeniyle stres seviyesini artırabiliyor.

İLK 30 DAKİKA TELEFONDAN UZAK DURUN

Psikologlar, sabahın ilk 30 dakikasını ekransız geçirmenin zihinsel açıdan önemli faydalar sağlayabileceğini belirtiyor. Bu sürede telefona bakmamak, kişinin güne başkalarının beklentileri ve gündemleri yerine kendi ihtiyaçlarına odaklanmasına yardımcı oluyor.

Psikolog Dr. Raquel Martin de sabah uyanır uyanmaz telefona uzanmak ve e-postaları kontrol etmek yerine kişinin kendisine zaman ayırmasını öneriyor. Martin, bu sürede motive edici müzikler dinlenebileceğini veya olumlama cümleleri kullanılabileceğini söylüyor.

SABAHLARI TELEFON YERİNE BUNLARI YAPIN

Uzmanlar, güne daha sakin başlamak için telefon kullanımının yerine bazı basit alışkanlıkların getirilebileceğini belirtiyor.