YEMEK
  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Keşfet
  4. Ahtapot turşusu yaptı, müşterileri hayran kaldı!

Ahtapot turşusu yaptı, müşterileri hayran kaldı!

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş
KEŞFET HABERLERİ  | Son Güncelleme

Antalya'da restoran işleten Mustafa Hazar, çam kozalağı, çıra, yumurta, hamsi, tropik meyveler, sarımsak ve ahtapot başta olmak üzere 239 çeşit turşu kuruyor. Hazar, sarımsak ve ahtapot turşusuna yoğun ilgi olduğunu, ahtapot turşusunun 10 litresini 200 TL'den sattığını söyledi.

Ahtapot turşusu yaptı, müşterileri hayran kaldı!

Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 27 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 239 farklı ürünün turşusunu kurdu. Hemen hemen tüm meyvelerin yanı sıra, çam kozalağı, çıra, bıldırcın ve tavuk yumurtası, hamsi, yer elması, şeker pancarı, biber, ejder meyvesi, ceviz, fındık ve ahtapottan da turşu kuran Hazar, restoranının vitrinlerini turşularıyla doldurdu.

sarimsak-ve-ahtapot-tursusuna-yogun-ilgi_7704_dhaphoto2

Koronavirüs salgınıyla birlikte bağışıklık sistemini güçlendiren sarımsak, salatalık, C vitamini ağırlıklı tropik meyve turşularına ilginin yüksek olduğuna dikkat çeken Hazar, "Acılı turşu suyu boğaz enfeksiyonlarına iyi gelir. Kaya koruğu Akdeniz sahillerinde yetişir ve turşusu guatra iyi gelir. Kapari turşusu karaciğeri yeniler ve siroza iyi gelir. Lahana turşusu çok özel bir probiyotiktir, bağırsaklara çok faydalıdır. Turşularım tamamen butik üretim ve kaya tuzu kullanıyorum. Kaya tuzunun tansiyona iyi geldiğini ve düşürdüğünü Canan Karatay hoca da açıkladı" dedi.

'RUSLAR AHTAPOT TURŞUSUNA BAYILDI'

sarimsak-ve-ahtapot-tursusuna-yogun-ilgi_7704_dhaphoto4

Ahtapot turşusunun çok ilgi çektiğini anlatan Hazar, "Ruslar bu turşuya bayılıyor. Ahtapotun yıllarca salatasını yapardık. 'Salatası oluyorsa turşusu neden olmasın' dedim ve yaptım. Türkiye'de ilk olduğunu düşünüyorum. Antalya'da yaşayan Ruslar ahtapot turşusunu yaptığımı duyunca gelip aldılar ve çok beğendiler. Şimdi sürekli kurmaya başladım" diye konuştu. Hazar, 10 litrelik ahtapot turşusunu 200 TL'den sattığını aktardı.

Hazar, evinde turşu yapacaklar için ince tuz yerine kaya tuzu kullanmalarını, arıtılmamış kireçli suyla ve ürünleri haşlamadan turşu kurmaları yönünde tavsiyede bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü Bu nasıl anne? Çocuğunu işkence ederek öldürdü
Çiğ köfteye fındık dopingi! Müşteriler bu tadı çok sevdiÇiğ köfteye fındık dopingi! Müşteriler bu tadı çok sevdi
Yok böyle bir lezzet... Bildiğiniz tüm tarifleri unutunYok böyle bir lezzet... Bildiğiniz tüm tarifleri unutun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Okan Bayülgen: Büyük bir tiksintiyle sona ereceğini öngörüyorum
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Fahriye Evcen ile yeğeni Rüya'nın şaşırtan benzerliği!
Soğuk baklavanın patentini aldı! Avrupa'dan bile talep geliyor
Soğuk baklavanın patentini aldı! Avrupa'dan bile talep geliyor
İlaç gibi içecek! 40 derde şifa oluyor
İlaç gibi içecek! 40 derde şifa oluyor
5 ay boyunca mağarada saklanıyor! Lezzetinin sırrı...
5 ay boyunca mağarada saklanıyor! Lezzetinin sırrı...
Herkes bu tarifi merak ediyor! İşte MasterChef kuşkonmazlı risotto
Herkes bu tarifi merak ediyor! İşte MasterChef kuşkonmazlı risotto
İlginizi Çekebilir
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Her biri ayrı şahane... Hemen denemek isteyeceksiniz
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
Sucuk alırken bu uyarıya dikkat! İçine beyaz et, tırnaklı eti...
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
'Bu kadar kolay olamaz' diyeceksiniz! Sadece 15 dakikada hazır
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
12 Sıra Dışı Yumurta Pişirme Yöntemi
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiğ köfteye fındık dopingi! Müşteriler bu tadı çok sevdi
Çiğ köfteye fındık dopingi! Müşteriler bu tadı çok sevdi
İlaç gibi içecek! 40 derde şifa oluyor
İlaç gibi içecek! 40 derde şifa oluyor
5 ay boyunca mağarada saklanıyor! Lezzetinin sırrı...
5 ay boyunca mağarada saklanıyor! Lezzetinin sırrı...
Soğuk baklavanın patentini aldı! Avrupa'dan bile talep geliyor
Soğuk baklavanın patentini aldı! Avrupa'dan bile talep geliyor
Antakya'nın tuzlu yoğurdu 20 yemeğe lezzet veriyor!
Antakya'nın tuzlu yoğurdu 20 yemeğe lezzet veriyor!
Soğana bir kere para verin sonra evde yetiştirin! İşte adım adım yapılışı
Bir kere para vereceksiniz!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.