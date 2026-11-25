Kuru üzüm, cheddar peyniri ve cevizle hazırlanan tarif, hem öğle yemeklerinde hem de ana yemeklerin yanında tercih edilebiliyor. İçine didiklenmiş tavuk ekleyerek doyurucu bir ana öğüne dönüştürmek de mümkün.
Öncelikle geniş bir kapta ayran, mayonez, elma sirkesi, tuz ve karabiber pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır.
Ardından doğranmış brokoli, cheddar peyniri, soğuk suyla durulanmış kırmızı soğan, kuru üzüm ve kavrulmuş ceviz eklenir. Tüm malzemeler sosla iyice karıştırılır.
Hazırlanan salatanın üzeri kapatılarak buzdolabında en az 1 saat, en fazla 8 saat dinlendirilmesi önerilir. Servis etmeden önce yeniden karıştırılarak sofraya alınır. İsteğe bağlı olarak içine didiklenmiş tavuk eklenerek ana yemek olarak da tüketilebilir.
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