Kuru üzüm, cheddar peyniri ve cevizle hazırlanan tarif, hem öğle yemeklerinde hem de ana yemeklerin yanında tercih edilebiliyor. İçine didiklenmiş tavuk ekleyerek doyurucu bir ana öğüne dönüştürmek de mümkün.

MALZEMELER

5,5 su bardağı doğranmış brokoli

Yarım su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

Yarım su bardağı ince doğranmış kırmızı soğan

Yarım su bardağı kuru üzüm

1/3 su bardağı kavrulmuş ceviz

6 yemek kaşığı ayran

4 yemek kaşığı mayonez

2 yemek kaşığı elma sirkesi

Yarım çay kaşığı tuz

Çeyrek çay kaşığı karabiber

BROKOLİ SALATASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle geniş bir kapta ayran, mayonez, elma sirkesi, tuz ve karabiber pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpılır.

Ardından doğranmış brokoli, cheddar peyniri, soğuk suyla durulanmış kırmızı soğan, kuru üzüm ve kavrulmuş ceviz eklenir. Tüm malzemeler sosla iyice karıştırılır.

Hazırlanan salatanın üzeri kapatılarak buzdolabında en az 1 saat, en fazla 8 saat dinlendirilmesi önerilir. Servis etmeden önce yeniden karıştırılarak sofraya alınır. İsteğe bağlı olarak içine didiklenmiş tavuk eklenerek ana yemek olarak da tüketilebilir.