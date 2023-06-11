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Ahtapottan hamile kalacağına inandı! Hasan Can Kaya'ya katılan kadın herkesi şaşırttı! "Kolların penis olduğunu mu düşünüyorsun?"

11.06.2023 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuşanlar sezon finali geçtiğimiz gün yayınlandı. Edis'in de konuk olduğu programdaki konuklar anlattıklarıyla stüdyoyu şoke etti. Kübra adındaki kadın konuk ahtapottan hamile kalacağına inandığını anlatırken herkes şaştı kaldı. Hasan Can Kaya ise "Kolların penis olduğunu mu düşünüyorsun?" diyerek merakını gizlemedi.

Ahtapottan hamile kalacağına inandı! Hasan Can Kaya'ya katılan kadın herkesi şaşırttı! "Kolların penis olduğunu mu düşünüyorsun?"

Konuşanlar sezon finali Edis'in konuk olduğu bölümle yapıldı. Hasan Can Kaya'nın gülmekten kırıp geçirdiği programda yine ilginç anlar yaşandı.

Öğretmenlik yapan ve tiyatrocu olan Kübra adındaki konuk ilginç hikâyesiyle herkesi şaşırttı. Genç kadın "Bunları biliyor muydunuz yazılarını okuyorum, inanıyorum. Baktım bir tane kadın orada ahtapottan hamile kalmış. Aha dedim işte dedim ben de hamile kalacağım dedim, bunun bizim Marmara Denizi'nde olduğunu düşündüm" diyerek başladığı konuşmasında ilginç ifadeler kullandı.

Hasan Can Kaya'nın 28 yaşındaki konuğu konuşmasına "Yaz ayındayız ben denize girmeyeceğim diyorum, tabii inanmazlar bana diye bu detayı da söylemiyorum" dedi.

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HASAN CAN KAYA TUTAMADI KENDİNİ

Hasan Can Kaya ise konuğuna "Kolların penis olduğunu mu düşünüyorsun?" diyerek stüdyoyu kahkakaya boğdu.

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Kübra adındaki kadın ise "O an anlamıyorum, ahtapot beni hamile bırakır kimse de bana inanmaz. Anneme anlattım en sonunda annem sonra okula geliyor, arıyor babamı ağlayarak diyor ki 'biz ölürsek bu kız bu saflıkla ne yapacak?'" yanıtını verdi.

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Hasan Can Kaya edis yaşında

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