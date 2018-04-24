Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.
Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu
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Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Ahu Tuğba'nın mutlu günü. Ünlü oyuncunun kızı Anjelik Calvin üniversiteden mezun oldu.
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Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba 1992 yılında Arnavut aslı doktor Timmy Alejtanij ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl anne olan Tuğba bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.
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Kızını kameralardan uzak tutan ünlü oyuncu Anjelik'i eğitimi için Amerika'ya göndermişti. Uzun zamandır Amerika'nın Florida şehrinde yaşayan Anjelik Calvin dün Everglades University'den mezun oldu.
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Kızının mutluluğuna ortak olan Ahu Tuğba mezuniyet törenini en önden izledi. Yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan Tuğba; Kızım Anjelik'in üniversite diplomasını aldığı an, heyecandan kalbim duracaktı. Allah tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında ve kaderlerinde güzel yazılar yazsın İnşallah...' mesajını paylaştı.
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Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte yanıtı:
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Kanal D'nin sevilen yarışma programı 'Popstar 2018'in jürisinde yer alan Armağan Çağlayan öğrencilik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
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Sunucu-yapımcı Armağan Çağlayan'ın Instagram sayfasından paylaştığı fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı.
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Çağlayan, paylaşımın altına 'Hukuk Fakültesi kantini. 1982' mesajını yazdı.
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Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.
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Şu sıralar 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle ekranlarda boy gösteren Gözde Kansu 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sınıf arkadaşlarının fotoğrafını sosyal medya hesabından 'Yıl 1998 aynı geminin tayfaları' notuyla paylaştı.
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Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu. Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri 'Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması' yorumunda bulundu.
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Sibel Can'ın Hakan Ural'dan olan oğlu Engincan Ural, geçen yıl Amerika’daki Miami Üniversitesi’nin İşletme Bölümü'nden dereceyle mezun olmuştu.
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Engincan, Londra’da Westminster Üniversitesi’nde yönetim danışmanlığı üzerine yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bana bu gururu yaşattığın için teşekkür ederim canım oğlum."
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Mezuniyet törenine kız kardeşi Melissa Ural da katıldı.
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2000'li yıllara damga vuran Aliye dizisinin küçük yıldızı Ayşe'ye hayat veren Su Dura, liseden mezun oldu.
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Fenerbahçe Anadolu Lisesi'nde okuyan 18 yaşındaki Su, mezuniyet fotoğrafını yayınladı.
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Mehmet Ali Erbil, Instagram sayfasında çok eskilerden gelen siyah- beyaz bir fotoğrafa yer verdi. Ünlü oyuncunun "Konservatuvar yılları ; en sağdaki kız gibi olan benim" notuyla paylaştığı bu fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Erbil'in bir takipçisi ilk anda fotoğrafta tanıdık aradığını, bir türlü bulamadığını ama sonra notu okuyunca çok şaşırdığını belirterek "O saçlar ne" yorumunu yaptı.
Bir başka takipçi de "Saçlar yakıyor" diye esprili bir yorumda bulundu. Erbil'in takipçilerinin çoğu ünlü oyuncuyu ilk anda tanıyamadıklarını, yazıyı okuduktan sonra da çok şaşırdıklarını itiraf etti. Fotoğrafta grubun önünde oturan kişi de bir başka ünlü Selçuk Yöntem.
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" Güldür Güldür " oyuncularından Özgür Aydın, sosyal medya hesabından üniversite yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Özgür Aydın, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü'nden mezun...
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Ünlü sunucu Jülide Ateş eski günleri yâd etti!
Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Jülide Ateş sosyal medya hesabından bu fotoğrafını paylaşıp 'Gülay Barbarosoğlu, hep sevgi ve saygıyla hatırlayacağız...' mesajını yazdı.
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Ekranların sevilen oyuncusu Sadi Celil Cengiz, okul yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.
Yakışıklı oyuncu bu fotoğrafının altına 'Ordu Fen Lisesi yatakhanesi. Soldaki poz kesen de ben' mesajını yazdı.
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Oyuncu Nurseli İdiz, 25 yıl önce Hacettepe Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü'nü yarıda bırakmıştı, aftan yararlanarak geçtiğimiz yıl yeniden okula dönenen İdiz, geçen sene mezun oldu.
25 yıl sonra mezun olan oyuncu sosyal medya hesabından şu notu paylaştı: Bugün farklı bir gün dünden. Bilgi birikimimi, sanat anlayışımı duyumsatan bölümüm Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden mezun oldum. Yepyeni bir açılım kazandıran bölümüm için çalışmalıyım. Sanat - Kültür - İnsan, benim yeni söylemim. Kültürlülük özelliğinden beslenen ülkemden asla vazgeçemem.
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Mustafa Denizli'nin eski eşi Çiğdem Kayalı'dan olan kızı Lal Denizli, Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü'nden mezun oldu.
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Okulda düzenlenen törende kep fırlatıp, diplomasını alan Lal'i annesi Çiğdem Kayalı, ablası Selin Denizli, kuzenleri Ceylan, Emre Çapa yalnız bırakmadı.
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Şarkıcı Yaşar, lise yıllarına ait bir fotoğrafı Instagram sayfasında paylaştı. Özel Yeni Lise' mezunu olan şarkıcı fotoğrafın altına "Bugün nostalji günü" notunu düştü.
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Yakışıklı oyuncu Emre Kızılırmak master yaptı.Sosyal Bilimler Enstitüsü Film ve Drama Anabilim Dalı İleri Oyunculuk Bölümü’nde master programını tamamlayan ünlü oyucu paylaştığı bu fotoğrafın altına ‘Bugün mezun oldum. Çok mutluyum.. Genel Sekreterimiz Fügen Çamlıdere her zaman yanımızdaydı, mezuniyetimde de beni yalnız bırakmadı. Derslerini aldığım tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Bölümden mezun olan arkadaşlarımın da yollarının açık olmasını diliyorum.
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Boğaziçi Üniversitesi’nden 2014 yılında mezun olan Fahriye Evcen’in okul yıllığı ortaya çıktı. Tarih bölümünü bitiren ünlü oyuncu, yıllık için kepli poz verdi. Ancak yıllıkta oyuncuya ayrılan bölüme hiçbir arkadaşının yorum yazmaması dikkat çekti.
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Yeliz Yeşilmen üniversiteden mezun oldu.
Instagram sayfasında bir fotoğrafını yayınlayan Yeşilmen, altına "Herkese musmutlu günler. Arkadaşlar bu dönem girdiğim Açık Öğretim Üniversite Halkla İlişkiler Bölümü'nden geçtim çok şükür. Hiç çalışma fırsatım olmadı, tam sınırda geçtim. Genel kültür bilgileriyle. Rabbime şükürler olsun. Bugün kızımın da doğum günü iki heyecan birden yaşıyor ve nefes aldığım her dakikaya şükrediyorum" notunu düştü.
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Şahan Gökbakar, üniversite diplomasının fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. 2002 Bilkent mezunu olan Gökbakar, fotoğrafın altına 'Hadi bana iyi günler' notunu düştü.
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Gamze Özçelik, “Öğrenmenin yaşı yok” deyip İstanbul Business School’a master için kayıt yaptırdı. ‘Marka Yönetimi ve Pazarlama’ konusunda eğitim alacak olan güzel oyuncu, Bilgi Üniversitesi’nden mezun olmuştu.
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Esra Eron, ünlü şarkıcı Sıla ve oyuncu Zeynep Beşerler yıllar önce çekilmiş fotoğraflarını Twitter’da paylaştı.
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Arkadaşlıklarının çocukluk yıllarına dayandığını söyleyen Eron, fotoğraflara “Sıla benim yeni kankam değil, 23 yıllık dostum, kardeşim, arkadaşımdır. Bizim kız grubumuz 23 yıllıktır, gece gezmelik değil” notunu düştü. Esra Eron, Sıla ve Zeynep Beşerler İzmir Teyfik Fikret Lisesi'nden mezun oldu.
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Yetenek Sizsiniz programının jürisinde yer alan Hülya Avşar büyük bir sürprizle karşılaştı.Geçen yıllara rağmen hiç değişmeyen Avşar’ın örgülü saçları dikkat çekti.Bir dönem kendisinin de okuduğu Ankara Bahçelievler Ortaokulu öğrencileri Avşar’a okul yıllarına ait bir fotoğraf hediye etti.
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Fotoğraf karşısında duygulanan ünlü oyuncu ‘Ankara'da Yetenek Sizsiniz çekiminde okuduğum Bahçelievler Ortaokulu öğrencilerinin bana hediyesi. Gözlerim doldu’ iletisini paylaştı.
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Adını Feriha Koydum dizisiyle ilk başrolünü üstlenen Çağatay Ulusoy, Halkalı Ticaret Meslek Lisesi mezunu. Cansel Elçin ile bu fotoğrafı çektirdiğinde de lise öğrencisiydi.
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Ulusoy daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde peyzaj bölümünde okudu ve oyunculuk dersleri aldı.
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Beren Saat, TED Ankara Koleji'nden mezun oldu. Sonra da Başkent Üniversitesi'nde işletme eğitimi almaya başladı.
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Mankenlikten şarkıcılığa geçen Demet Akalın Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi'nden mezun oldu.
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Ünlü sunucu Esra Erol’un lise yıllarına ait bir fotoğrafı fan sayfası tarafından paylaşıldı. Fotoğrafta öğretmenin yanında yer alan Erol, Kız Lisesi ‘Çini Seramik’ mezunu.
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Teoman Yakupoğlu, Ataköy Lisesi'nden mezun oldu.
Yükseköğrenimini de Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamladı.
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Funda Arar, Adapazarı Ali Dilmen Lisesi'nde okudu.Sonra da İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını ilk 5'in içine girerek kazandı. Arar bir süre de müzik öğretmenliği yaptı.
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Burak Özçivit Kazım İşmen Lisesi'nden mezun.
Sonra da Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık Bölümü'nde eğitim gördü.
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Harry Potter serisinin beyazperde uyarlamasıyla ünlenen İngiliz oyuncu Emma Watson artık üniversite mezunu.
Harry Potter serisinde Hermione karakterini canlandıran Watson, ABD'nin saygın yüksek öğrenim kurumlarından biri olan Brown Üniversitesi'nin İngiliz Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi.
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Emma Watson, Brown Üniversitesi'ndeki eğitimine 2009 yılında başlamıştı.
Watson aynı yıl en çok kazanan genç oyuncu olarak Guinnes Rekorlar Kitabı'na da girmişti.
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Serenay Sarıkaya, Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun oldu.
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Kenan Doğulu, İstanbul Kültür Koleji'nden mezun oldu.
ABD'de, New Hampshire eyaletinde, Hesser College'da “Communication” sertifika programını bitirdi. Ardından L.A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı. Daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de, Bilgi Üniversitesi'nde devam etti.
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Kıvanç Tatlıtuğ, ortaöğrenimini Yenice Özel Çağ Lisesi'nde tamamladı. 1997'de babası kalp ameliyatı geçirince ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. İstanbul Kalamış Lisesi'nden mezun oldu.Sonra da İstanbul Kültür Üniversitesi'nde okumaya başladı.
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Bade İşçil'i kamuoyu Mahsun Kırmızıgül'ün "liseli sevgisili" olarak tanımıştı. Basının peşinde koştuğu İşçil ilk kez de Nişantaşı Kız Lisesi’nden mezuniyetinde görüntülenmişti.
İşçil, Yeditepe Üniversitesi Moda ve Tasarım Bölümü'nden mezun oldu.
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Erkan Petekkaya üniversite yıllarına ait bir fotoğraf paylaştı. Üniversite 1. Sınıfa giderken çekildiği fotoğrafı instagram hesabı üzerinden yayınlayan Petekkaya fotoğrafın altına ‘üniversite 1. Sınıf Eskişehir, odam’ notunu düştü.
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Bir dönem 'Kuzey Güney' dizisinde İşçil'in rol arkadaşı olan Merve Boluğur da aynı liseden mezun. İki genç oyuncu lise yıllarında tanışmadıklarını ama birbirlerine aşina olduklarını söylemişti.
Boluğur, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde eğitim aldı.
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Pınar Altuğ liseyi Saint Benoit Fransız Lisesi'nde okudu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'ne girdi. 1994 yılında Miss Turkey seçildi ve üniversite eğitimini bıraktı.
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Sarp Levendoğlu da Saint Benoit Lisesi’nden mezun oldu.
Ardından da Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'ne girdi. Kültür Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu.
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Hazal Kaya liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okudu.
Bilgi Üniversitesi Sahne Ve Gösteri Sanatları Yönetimi Performans Bölümü'nde öğrenci.
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Aras Bulut İynemli, Beşiktaş Anadolu Lisesi mezunu.
Ardından İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Uçak Mühendisliği Bölümü'ne girdi. Ancak, oyunculuk nedeniyle kaydını dondurdu.
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Öykü Karayel, Çemberlitaş Kız Lisesi'nden mezun.
Kenter Tiyatrosu’nda aldığı eğitimin ardından 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’ne girdi.
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Halit Ergenç, Beşiktaş Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.
1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'ne girdi. Ama ikinci yılında okuldan ayrıldı. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümü'nü bitirdi.
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Nejat İşler, Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nden mezun oldu.
İki sene sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nü kazanan Nejat İşler, askerlik için bölümü okumaktan vazgeçti. Ama yıllar sonra Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı'nı bitirdi.
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Berrak Tüzünataç, Koç Özel Lisesi'nden mezun oldu.
Daha sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nde okudu.
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Okan Yalabık, Sakıp Sabancı Lisesi'nden mezun oldu.
Yükseköğrenimini de İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda yaptı.
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