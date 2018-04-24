Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

2 / 59 Bir döneme damga vuran Ahu Tuğba 1992 yılında Arnavut aslı doktor Timmy Alejtanij ile nikah masasına oturmuştu. Aynı yıl anne olan Tuğba bir kız çocuğu dünyaya getirmişti.

4 / 59 Kızının mutluluğuna ortak olan Ahu Tuğba mezuniyet törenini en önden izledi. Yaşadığı mutluluğu takipçileriyle paylaşan Tuğba; Kızım Anjelik'in üniversite diplomasını aldığı an, heyecandan kalbim duracaktı. Allah tüm evlatlarımıza eğitim hayatlarında ve kaderlerinde güzel yazılar yazsın İnşallah...' mesajını paylaştı.

5 / 59 Gösteri dünyasının ünlüleri hakkında hemen her ayrıntıyı biliyorsunuz. Peki ya daha şöhret basamaklarını tırmanmadan, kimse onların adını duymadan önce hangi liselerde okumuşlardı. Peki ardından hangi üniversitelerde "dirsek çürüttüler"? İşte yanıtı:

9 / 59 Oyuncu Gözde Kansu üniversite yıllarına ait bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı gören takipçileri 'Yok artık, bu nasıl sınıf' yorumunda bulundu.

11 / 59 Birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı kareye sosyal medya kullanıcılarının ilgisi büyük oldu. Fotoğrafta yer alan Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu, Müjde Devrim, Rıza Kocaoğlu, Öner Arkan'ı ve diğer ünlü isimleri gören takipçileri 'Yok böyle kadro! Böyle sınıf mı olur, ünlü karması' yorumunda bulundu.

13 / 59 Engincan, Londra’da Westminster Üniversitesi’nde yönetim danışmanlığı üzerine yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Bana bu gururu yaşattığın için teşekkür ederim canım oğlum."

17 / 59 Mehmet Ali Erbil, Instagram sayfasında çok eskilerden gelen siyah- beyaz bir fotoğrafa yer verdi. Ünlü oyuncunun "Konservatuvar yılları ; en sağdaki kız gibi olan benim" notuyla paylaştığı bu fotoğraf, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

18 / 59 Erbil'in bir takipçisi ilk anda fotoğrafta tanıdık aradığını, bir türlü bulamadığını ama sonra notu okuyunca çok şaşırdığını belirterek "O saçlar ne" yorumunu yaptı.

Bir başka takipçi de "Saçlar yakıyor" diye esprili bir yorumda bulundu. Erbil'in takipçilerinin çoğu ünlü oyuncuyu ilk anda tanıyamadıklarını, yazıyı okuduktan sonra da çok şaşırdıklarını itiraf etti. Fotoğrafta grubun önünde oturan kişi de bir başka ünlü Selçuk Yöntem.