Ahu Yağtu Cem Yılmaz'dan 10 bin dolar nafaka istiyordu! Selen Görgüzel sert çıktı

Kemal adında bir çocukları olanCem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında nafaka krizi yaşanıyor. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, Cem Yılmaz’ın oğlu için aylık 10 bin dolar iştirak nafakası ödemesine karar vermişti.

Komedyen, boşanmadan sekiz yıl sonra Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olarak belirlenmesini talep etti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Mart 2022'de Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul edip, nafakayı dolar cinsinden TL'ye çevirdi. 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmedildi.

AHU YAĞHU DOLAR İSTİYOR

Ahu Yağtu, 10 yaşındaki oğlunun babası Cem Yılmaz'nun mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin TL olarak yatırdığını belirterek, Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. "Nafakayı 10 bin dolar yatırmalı” diyen Yağtu, eski eşini icraya verdi.

Nafaka bedelinin mahkemece aylık 70 bin TL olarak belirlendiğini dilekçesinde yazan usta komedyen ise İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, eski hükümlere göre talep edilen nafakaya ilişkin icra işleminin iptaline karar verilmesini talep etti.

HAMDİ ALKAN'IN ESKİ EŞİ İSYAN ETTİ

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde sona eren Selen Görgüzel, nafaka kriziyle ilgili haberleri görünce bir paylaşım yaptı. 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse kusura bakmasın bu anneliği, eş olma halini sömürüdür! Evlilik ticareti yapan hemcinslerimi esefle kınıyorum!" yorumunda bulundu.

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamıştı.

