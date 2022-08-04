MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ahu Yağtu Cem Yılmaz'dan 10 bin dolar nafaka istiyordu! Selen Görgüzel sert çıktı

Ahu Yağtu Cem Yılmaz'dan 10 bin dolar nafaka istiyordu! Selen Görgüzel sert çıktı

04.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ahu Yağtu ile Cem Yılmaz arasındaki nafaka krizi yeniden gündem oldu. Ahu Yağtu eski kocasından 10 bin dolar nafaka istediği için mahkemeye koştu. Ahu Yağtu'nun Cem Yılmaz'ı icraya vermesi sonrası Hamdi Alkan'dan yeni boşanan Selen Görgüzel sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. İşte detaylar...

Ahu Yağtu Cem Yılmaz'dan 10 bin dolar nafaka istiyordu! Selen Görgüzel sert çıktı

Kemal adında bir çocukları olanCem Yılmaz ve Ahu Yağtu arasında nafaka krizi yaşanıyor. Çocuğun velayetini anneye veren mahkeme, Cem Yılmaz’ın oğlu için aylık 10 bin dolar iştirak nafakası ödemesine karar vermişti.

Komedyen, boşanmadan sekiz yıl sonra Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık nafakanın azaltılıp, 40 bin TL olarak belirlenmesini talep etti. İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Mart 2022'de Cem Yılmaz'ın talebini kısmen kabul edip, nafakayı dolar cinsinden TL'ye çevirdi. 10 bin dolarlık nafakanın 70 bin TL olarak belirlenmesine hükmedildi.

AHU YAĞHU DOLAR İSTİYOR

Ahu Yağtu, 10 yaşındaki oğlunun babası Cem Yılmaz'nun mahkeme kararı kesinleşmeden nafakayı 70 bin TL olarak yatırdığını belirterek, Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. "Nafakayı 10 bin dolar yatırmalı” diyen Yağtu, eski eşini icraya verdi.

Nafaka bedelinin mahkemece aylık 70 bin TL olarak belirlendiğini dilekçesinde yazan usta komedyen ise İstanbul İcra Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak, eski hükümlere göre talep edilen nafakaya ilişkin icra işleminin iptaline karar verilmesini talep etti.

Ahu Yağtu eski eşi Cem Yılmaz'ı icraya verdiAhu Yağtu eski eşi Cem Yılmaz'ı icraya verdi

HAMDİ ALKAN'IN ESKİ EŞİ İSYAN ETTİ

Yönetmen Hamdi Alkan ile sekiz yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda sürpriz şekilde sona eren Selen Görgüzel, nafaka kriziyle ilgili haberleri görünce bir paylaşım yaptı. 43 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Kimse kusura bakmasın bu anneliği, eş olma halini sömürüdür! Evlilik ticareti yapan hemcinslerimi esefle kınıyorum!" yorumunda bulundu.

tktmt

Selen Görgüzel ile Hamdi Alkan, birbirlerinden herhangi bir nafaka, maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmamıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesiyle nefes kesti! "Ne yaptın Yaso"Yasemin Şefkatli göğüs dekoltesiyle nefes kesti! "Ne yaptın Yaso"
Seda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyorSeda Sayan'ın estetik doktoruna gitmişti! Serap Paköz'ü kimse tanıyamıyor
Önce kafasına dikti! Beğenmeyince garsonun başından aşağı döküp...Önce kafasına dikti! Beğenmeyince garsonun başından aşağı döküp...
Anahtar Kelimeler:
Cem Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

3 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! KPSS...

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Çin dediğini yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

Kadın avukat, cezaevine uyuşturucu soktu!

ABD'den PKK'ya skandal mesaj! Operasyondan hemen önce...

ABD'den PKK'ya skandal mesaj! Operasyondan hemen önce...

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

Gizli Nazi hazinesi bulundu, tam 28 ton! Değeri dudak uçuklattı

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

Servis ücretlerine zam kapıda! Yıllık en az servis ücreti...

İlginizi Çekebilir

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Anında kana karışarak kansere zemin hazırlıyor!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.