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AIDS tedavisi mümkün mü? Yeni araştırma umut ışığı oldu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 03.07.2019 15:25 | Son Güncelleme

Nature Communications dergisinde yayımlanan araştırma AIDS hastalarına umut ışığı oldu. AIDS'e neden olan HIV virüsünü hayvanların geninde yok etmeyi başardığını duyuran bilim insanları araştırmaları ile ilgili bilgi verdi. Bilim insanlarına göre, yola çıkılan yöntemle HIV virüsünün yok edilebilmesi mümkün.

AIDS tedavisi mümkün mü? Yeni araştırma umut ışığı oldu

Time dergisinin aktardığı habere göre, Temple Üniversitesi Tıp Fakültesi NeuroAIDS Merkezi’nden bilim insanları 29 farenin kullanıldığı araştırmada bazılarına virüsü düşük seviyelere indiren ARV tedavisi ile gen değiştirme tekniği uygulayarak HIV virüsünü etkilenmiş hücreleri yok etmeyi başardılar. Farklı deneylerde bilim insanları hayvanların yüzde 30’unda hiçbir virüsün kalmadığını açıkladı.

NeuorAIDS merkezi direktörü ve çalışmayı kaleme alanlardan Kamel Khalili, Time dergisine yaptığı açıklamada, bu deneyin kendi bilgisine göre HIV virüsünün ilk kez tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ortaya koymada bir ilk adım olduğunu söyledi.

Araştırmacılar deney sırasında ilk olarak ‘LASER ART’ olarak adlandırılan yöntemle kanda sürekli bölünmeyle çoğalan virüsü azaltmayı başardı.

İkinci adım olarak da gen değiştirme tekniği olarak bilinen ‘CRISPR’ yöntemiyle HIV virüsünü, virüslü genlerden bulaşmış olan dolaşım halindeki hücrelerden temizlediler.

CRISPR yöntemi tek başına kullanıldığında yeterli olmadığı ve HIV virüsünün bölünerek çoğaldığında bu yöntemle değiştirmenin mümkün olmadığı belirtiliyor. Dolayısıyla sadece CRISPR veya sadece LASER ART tedavisi alan farelerde HIV virüsünün beş ile sekiz hafta içerisinde tekrarladığı ancak her iki tedavi uygulandığında bu virüsün hayvan genlerinden yok edildiği belirlendi.
Khalili yaptığı açıklamada, bu deneyin sonuçlarıyla teknoloji ve geliştirdikleri yöntemi kullanarak HIV virüsünü temizleme veya yok etmeyi başarabileceklerini söyledi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hiv virüsü aids

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